Пожар около ТЦ «Три Кита» в Ижевске был осложнен плотной застройкой

Третий ранг сложности пожара в складских помещениях за ТЦ «Три Кита», который ликвидировали 7 июля, был обусловлен плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на главного специалиста по связям с общественностью МЧС России по Удмуртии Ирину Бурцеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Сложность тушения таких пожаров в том, что идет высокая пожарная нагрузка. Плюс маленькие расстояния между зданиями. И была высокая вероятность того, что огонь перейдет в здание торгового центра. Поэтому основная задача у огнеборцев была остановить распространение огня»,— цитирует Ирину Бурцеву медиа.

Она отметила, что сделать это будет «достаточно сложно», поскольку специалистов испытательных пожарных лабораторий ожидает долгая работа. «Чтобы выяснить причину, они будут брать пробы, опрашивать сотрудников, опрашивать очевидцев, проводить инструментальные исследования. Эта работа занимает месяцы»,— заключила госпожа Бурцева.

Напомним, возгорание в торгово-строительных помещениях за ТЦ «Три Кита» произошло утром 7 июля. Огонь распространился на площади более 1 тыс. кв. м. После ликвидации пожара мониторинг качества воздуха не показал превышения токсических веществ.