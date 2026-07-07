Превышение токсических веществ после пожара у ТЦ «Три Кита» не подтвердилось

Мониторинг качества воздуха после ликвидации открытого горения торгово-строительных помещений возле ТЦ «Три Кита» в Ижевске не показал превышения токсичных веществ. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Лабораторные исследования проведены на содержание загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, гидрохлорид, хлор, аммиак, формальдегид, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM 2,5, взвешенные частицы PM 10, угарный газ»,— говорится в сообщении.

Первичные лабораторные исследования показали высокую концентрацию гидрохлорида в воздухе на границе с жилой застройкой. Повторные измерения не подтвердили превышений концентраций токсичных веществ в воздухе.

Напомним, возгорание в торгово-строительных помещениях за ТЦ «Три Кита» произошло утром 7 июля. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м.