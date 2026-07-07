Пожар повышенного ранга опасности у ТЦ «Три Кита» в Ижевске ликвидирован

Возгорание в торгово-строительных помещениях за ТЦ «Три Кита» в столице Удмуртии ликвидировано. Пожар распространялся на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. По предварительным данным пострадавших нет. Идет разбор строительных конструкций.

В тушении пожара было задействовано 97 человек и 27 единиц техники, включая подразделения МЧС России и поисково-спасательную службу.

«Из-за высокой пожарной нагрузки и сильной температуры была угроза распространения огня на соседние строения. Огнеборцы работают по повышенному рангу №3 в тяжелейших условиях»,— говорится в сообщении.

Напомним, пожар начался 7 июля в 08:40.