Обещанных лекарств год ждут

Минздрав и Федеральный фонд ОМС не поддержали предложение Всероссийского союза пациентов синхронизировать сроки обновления перечня жизненно важных лекарств с подготовкой программы госгарантий медицинской помощи. Пациентская организация указывала, что из-за несогласованности этих двух процессов тяжелобольным гражданам приходится минимум год ждать формально доступных препаратов. Однако ведомства считают, что предложения союза лишь усугубят проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В апреле 2026 года Всероссийский союз пациентов (ВСП) отправил Минздраву письмо о несогласованности разных этапов в системе обеспечения граждан лекарствами (документ есть у “Ъ”). Союз утверждает, что из-за этой проблемы врачи не могут оперативно назначить пациентам формально доступные им жизненно важные препараты, потому что система здравоохранения выделяет на них деньги с большой задержкой.

Комиссия Минздрава ежегодно добавляет новые лекарства в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Указанные в нем препараты бесплатны для россиян благодаря программе госгарантий (ПГГ; определяет виды бесплатной медицинской помощи по ОМС и служит основой для амбулаторного лекарственного обеспечения льготников).

Проект федерального бюджета, включая объем программы госгарантий, вносится в правительство не позднее 15 сентября. А список лекарств—кандидатов на включение в перечень ЖНВЛП Минздрав направляет правительству только к 15 октября. Его утверждают в конце декабря, обновленный список вступает в силу через два месяца после официальной публикации — в конце февраля следующего года. Таким образом, новое лекарство попадает в программу госгарантий лишь спустя как минимум год, а средства на него будут выделены еще позже.

ВСП предложил перенести срок внесения проекта перечня ЖНВЛП в правительство с 15 октября на 15 июля. Тогда разработчики программы госгарантий будут видеть актуальный список препаратов на следующий год и успеют зарезервировать под них средства в бюджете.

Более того, обновленный список ЖНВЛП вступит в силу уже с 1 января, а не в конце февраля.

Пациентский союз сам указал на слабое звено этой схемы: есть риск, что поначалу фармкомпании не будут успевать подавать заявки на включение новых препаратов в перечень жизненно важных. Но со временем все подстроятся под новый график, уверена организация.

Союз подготовил и альтернативный вариант — на случай, если чиновники ответят, что сроки сдвинуть невозможно. Организация предложила, чтобы государство оплачивало лечение препаратами, только что включенными в перечень ЖНВЛП, с момента их утверждения, даже если они формально не попали в уже сверстанную программу госгарантий. Тогда пациент сразу получит доступ к лекарству, а государство разберется с оплатой потом.

Однако Минздрав ответил отказом на оба предложения. Ведомство считает, что перенос сроков внесения проекта перечня ЖНВЛП на 15 июля все равно не синхронизирует процессы из-за различий в бюджетных циклах и методиках оплаты.

Более того, это нарушит логику заседаний ведомственной комиссии по обновлению списка ЖНВЛП. Сейчас она заседает четыре раза в год: в ноябре, феврале, мае и августе. Если подавать документы в июле, то результаты августовской комиссии уже не попадут в перечень. Производителям — и пациентам — придется ждать еще год, чтобы заявки, одобренные в августе, были учтены следующей ПГГ.

Второй вариант — безотлагательное применение новых схем лечения, не дожидаясь их отражения в бюджете,— по мнению Минздрава, неизбежно приведет к «разбалансировке финансовой устойчивости медорганизаций», «риску возникновения социальной напряженности» и «снижению доступности некоторых видов помощи для населения».

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев заявил “Ъ”, что позиция Минздрава ему понятна, однако проблема остается нерешенной: между включением препаратов в перечень и его реальной доступностью проходит год, а многие тяжелобольные пациенты не могут ждать столько времени. Подобная ситуация уже была успешно решена в программе высокозатратных нозологий, напомнил эксперт, как раз через механизм досрочных и дополнительных закупок. Господин Жулев настаивает, что их предложение не означает автоматического роста бюджетных расходов: «Одни инновационные препараты действительно требуют дополнительных затрат, но одновременно государство ежегодно получает экономию за счет появления качественных дженериков. Поэтому оценивать нужно весь баланс изменений».

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Людмила Попович считает, что предложение ВСП не решит проблему, поскольку программа госгарантий и система лекарственного обеспечения имеют разные источники финансирования. «Мне кажется, что организация пациентов зашла не с того конца, хотя я понимаю, чем вызвана их озабоченность»,— подчеркнула госпожа Попович. По ее мнению, нужно объединить все нормативы, правила и источники средств в рамках единой программы госгарантий. Она должна консолидировать все выделенные бюджетные средства и предоставить возможность при необходимости перераспределять деньги между регионами. Это позволило бы упорядочить льготы и регулировать лекарственное обеспечение более точно, без обязательной привязки к системе ОМС, считает эксперт.

Наталья Костарнова, Геор Габараев, Александр Черных