Петербургская фирма хочет обанкротить белгородскую структуру «Русагро»

Петербургское ООО «Монополия. Онлайн» планирует обратиться в суд с банкротным иском к белгородскому ООО «Группа компаний "Русагро"» (структура одноименного холдинга, основанного Вадимом Мошковичем). Об этом потенциальный истец сообщил на профильном портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В картотеке арбитражных дел соответствующий иск не зарегистрирован. Суть возможного разбирательства не раскрывается. Представители группы компаний «Русагро» отказались комментировать «Ъ-Черноземье» ситуацию по телефону, попросив направить редакционный запрос. «Ъ-Черноземье» сделал это.

По данным Rusprofile, ООО «Монополия. Онлайн» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2015 году для вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель и управляющая организация — петербургское же АО «Монополия», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Согласно отчету компании об аффилированных лицах, 32,8% акций принадлежит московскому АО «Сталкер», которым ранее владела Надежда Абакумова, по 23,7% — Екатерине Михайловой и Илье Дмитриеву, 8,3% — ООО «Монополия. Онлайн», 5,2% — Кириллу Каликину, 0,8% — Льву Стариковскому. 2025 год ООО «Монополия. Онлайн» завершило с выручкой 45 млрд руб. и убытком 7,1 млрд руб. 2024-й компания отработала с выручкой 56,9 млрд руб. и чистой прибылью 430 млн руб.

В начале июня «Ъ-Черноземье сообщал о планах ООО ООО «Монополия. Онлайн» обанкротить ООО «Координирующий распределительный центр (КРЦ) "Эфко-каскад"». Тогда представители «Эфко» заявляли, что оснований для такого разбирательства нет. В судебной картотеке такое дело с тех пор зарегистрировано не было.

В конце июня Замоскворецкий суд Москвы отказался прекратить уголовное преследование Вадима Мошковича, а также экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

По версии следствия, в 2018 году Вадим Мошкович убедил владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать по номинальной цене €1 за штуку акции Quartlink Holding Ltd — головной компании холдинга. Всего было похищено 1020 (85%) обыкновенных акций холдинга. Вадиму Мошковичу и Максиму Басову предъявили обвинение в мошенническом хищении акций холдинга на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Господин Мошкович также обвиняется в даче взятки охотничьим карабином Сергею Иванову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Иванов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, в начале мая Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Вадиму Мошковичу и ряду связанных с ним лиц и обратил в доход государства более половины акций «Русагро» (627 017 727 обыкновенных акций), а также другие активы стоимостью свыше полутриллиона рублей. Тогда суд отказался лишь изъять у бывшей жены господина Мошковича Натальи Быковской квартиру в Хамовниках и загородный дом.

В июне иск Генпрокуратуры рассмотрел в апелляционном порядке Мосгорсуд. Он отменил взыскание в доход государства 14 млн ценных бумаг стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику Вадима Мошковича. Апелляция не согласилась с выводами надзора о том, что профессиональный инвестор был лишь номинальным владельцем акций.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова