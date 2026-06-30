Суд не прекратил уголовное преследование экс-сенатора от Белгородской области

Замоскворецкий суд Москвы отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, а также экс-гендиректора компании Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на «Интерфакс». Фигуранты проходят по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования и о возвращении дела прокурору. Суд приступил к рассмотрению дела по существу. Следующее заседание назначено на 15 июля»,— пишет «Ъ».

Следствие считает, что в 2018 году Вадим Мошкович убедил владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать по номинальной цене €1 за штуку акции Quartlink Holding Ltd — головной компании холдинга. Всего было похищено 1020 (85%) обыкновенных акций холдинга. Вадиму Мошковичу и Максиму Басову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Господину Мошковичу также вменяют дачу взятки в особо крупном размере. Сергея Иванова обвиняют в получении особо крупной взятки.

Также «Ъ» стало известно, что Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумагах стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. Апелляция не согласилась с выводами Генпрокуратуры о том, что профессиональный инвестор был лишь номинальным владельцем акций, и в иске к нему отказала.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ».

Денис Данилов