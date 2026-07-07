«ВСМПО-Ависма» и «СКБ Контур» подписали соглашение по цифровой трансформации

«СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации бизнеса 7 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Документ предусматривает совместную работу над внедрением искусственного интеллекта, развитием электронного документооборота и оптимизацией логистических процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Стороны договорились использовать сервис «Логистика» от платформы «Контур.Диадок» для создания форматов электронных перевозочных документов и их тестирования. После анализа текущих бизнес-процессов корпорации будет проведена оценка ресурсов, необходимых для внедрения AI-агентов в производственные и управленческие задачи.

Генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов отметил, что данные направления повышают конкурентоспособность компании и создают базу для новых технологических решений в промышленности. «Среди ключевых направлений совместной работы с "ВСМПО-Ависма" как раз цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта в производственные и управленческие процессы, развитие электронного документооборота, включая кадровый и транспортный сегменты»,– прокомментировал господин Мраморов.

По словам генерального директора «ВСМПО-Ависмы» Дмитрия Трифонова, совместное внедрение технологий позволит сократить время на рутинные операции от цеха до руководства и обеспечит требуемую цифровую зрелость предприятия. «Титан – высокотехнологичная отрасль, и цифровая среда предприятия должна ему соответствовать. Вместе с "СКБ Контур" мы переводим в цифру ключевые процессы корпорации – документооборот, логистику, кадровые и налоговые задачи – и внедряем AI-агентов там, где они реально экономят время людей»,– заявил Дмитрий Трифонов.

Алексей Буров