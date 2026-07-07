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«ВСМПО-Ависма» и «СКБ Контур» подписали соглашение по цифровой трансформации

«СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации бизнеса 7 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Документ предусматривает совместную работу над внедрением искусственного интеллекта, развитием электронного документооборота и оптимизацией логистических процессов.

Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Стороны договорились использовать сервис «Логистика» от платформы «Контур.Диадок» для создания форматов электронных перевозочных документов и их тестирования. После анализа текущих бизнес-процессов корпорации будет проведена оценка ресурсов, необходимых для внедрения AI-агентов в производственные и управленческие задачи.

Генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов отметил, что данные направления повышают конкурентоспособность компании и создают базу для новых технологических решений в промышленности. «Среди ключевых направлений совместной работы с "ВСМПО-Ависма" как раз цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта в производственные и управленческие процессы, развитие электронного документооборота, включая кадровый и транспортный сегменты»,– прокомментировал господин Мраморов.

По словам генерального директора «ВСМПО-Ависмы» Дмитрия Трифонова, совместное внедрение технологий позволит сократить время на рутинные операции от цеха до руководства и обеспечит требуемую цифровую зрелость предприятия. «Титан – высокотехнологичная отрасль, и цифровая среда предприятия должна ему соответствовать. Вместе с "СКБ Контур" мы переводим в цифру ключевые процессы корпорации – документооборот, логистику, кадровые и налоговые задачи – и внедряем AI-агентов там, где они реально экономят время людей»,– заявил Дмитрий Трифонов.

Алексей Буров

Фотогалерея

Гибкость индустрии

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Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» открылась 6 июня в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» открылась 6 июня в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Экспозиция размещена на площади 50 тыс. кв. метров во всех четырех павильонах

Экспозиция размещена на площади 50 тыс. кв. метров во всех четырех павильонах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В выставке принимают участие более 850 организаций

В выставке принимают участие более 850 организаций

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время осмотра выставки

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Аппарат &quot;Арка&quot; для проведения сердечно-легочной реанимации

Аппарат "Арка" для проведения сердечно-легочной реанимации

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спортпрототип от компании BR Engineering, российский гоночный болид BR03.

Спортпрототип от компании BR Engineering, российский гоночный болид BR03.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В первом ряду слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время церемонии совместного фотографирования перед началом пленарной сессии &quot;Промышленная индустрия 360&quot;

В первом ряду слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время церемонии совместного фотографирования перед началом пленарной сессии "Промышленная индустрия 360"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Вездеход &quot;Макс&quot; (MAX) на стенде российской компании &quot;Биллис Гараж&quot;

Вездеход "Макс" (MAX) на стенде российской компании "Биллис Гараж"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». «Индустрия сейчас настолько гибкая, что граница между различными отраслями фактически стираются, а решения становятся максимально универсальными и применяются в разных секторах»,— пояснили ее выбор в Минпромторге РФ

Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». «Индустрия сейчас настолько гибкая, что граница между различными отраслями фактически стираются, а решения становятся максимально универсальными и применяются в разных секторах»,— пояснили ее выбор в Минпромторге РФ

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Программно-аппаратный комплекс &quot;ИТЭЛМА&quot;

Программно-аппаратный комплекс "ИТЭЛМА"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время пленарной сессии &quot;Промышленная индустрия 360&quot;

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время пленарной сессии "Промышленная индустрия 360"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Автомобиль &quot;Москвич М70&quot;

Автомобиль "Москвич М70"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному развитию и международному промышленному доступу Министерства промышленности Индонезии Три Супонди

Генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному развитию и международному промышленному доступу Министерства промышленности Индонезии Три Супонди

Фото: Кристина Кушнаренко

Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А

Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Автомобиль LADA Iskra (&quot;Лада Искра&quot;)

Автомобиль LADA Iskra ("Лада Искра")

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

&quot;Иннопром-2026&quot;

"Иннопром-2026"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

&quot;Иннопром-2026&quot;

"Иннопром-2026"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Стенд Уральского завода гражданской авиации (УЗГА)

Стенд Уральского завода гражданской авиации (УЗГА)

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Стенд автомобильного завода &quot;Урал&quot;

Стенд автомобильного завода "Урал"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Аэрорадиометр &quot;РВС&quot; на стенде группы &quot;Роснано&quot;

Аэрорадиометр "РВС" на стенде группы "Роснано"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время осмотра выставки

Слева направо: премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» открылась 6 июня в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Экспозиция размещена на площади 50 тыс. кв. метров во всех четырех павильонах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В выставке принимают участие более 850 организаций

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Аппарат "Арка" для проведения сердечно-легочной реанимации

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спортпрототип от компании BR Engineering, российский гоночный болид BR03.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В первом ряду слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время церемонии совместного фотографирования перед началом пленарной сессии "Промышленная индустрия 360"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Вездеход "Макс" (MAX) на стенде российской компании "Биллис Гараж"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». «Индустрия сейчас настолько гибкая, что граница между различными отраслями фактически стираются, а решения становятся максимально универсальными и применяются в разных секторах»,— пояснили ее выбор в Минпромторге РФ

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Программно-аппаратный комплекс "ИТЭЛМА"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время пленарной сессии "Промышленная индустрия 360"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Автомобиль "Москвич М70"

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному развитию и международному промышленному доступу Министерства промышленности Индонезии Три Супонди

Фото: Кристина Кушнаренко

Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Автомобиль LADA Iskra ("Лада Искра")

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

"Иннопром-2026"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

"Иннопром-2026"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Стенд Уральского завода гражданской авиации (УЗГА)

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Стенд автомобильного завода "Урал"

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик  /  купить фото

Аэрорадиометр "РВС" на стенде группы "Роснано"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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