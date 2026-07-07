Умер бывший главный конструктор Уральского КБТМ Владимир Домнин

На 81-м году жизни скончался бывший главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Владимир Домнин. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Уралвагонзавода» Фото: Пресс-служба «Уралвагонзавода»

Владимир Домнин начал работать на предприятии в 1967 году в качестве военного представителя, участвовал в войсковых испытаниях и внедрении в серийное производство танка Т-72. Прошел путь до уполномоченного ГАБТУ МО РФ в Сибирском и Уральском военных округах.

С 1997 года работал заместителем главного инженера Уралвагонзавода. В мае 1999 года участвовал в испытаниях танков Т-90С в Индии. В сентябре 1999 года Домнин был назначен директором — главным конструктором УКБТМ. Под его руководством завершены работы по созданию танков Т-90А, Т-72БА и БМПТ, разработаны Т-72Б3, Т-90МС, модернизированные образцы на базе Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М, начата работа над унифицированной тяжелой гусеничной платформой.

Полина Бабинцева