Ремонт подземного перехода в центре Ижевска подорожал на 27 млн

На ремонт подземного перехода около собора Александра Невского в Ижевске объявили второй тендер стоимостью 27 млн руб. Первый контракт на 59,7 млн руб. выиграла компания «Строительное управление “Территория”» в начале июня. Второй контракт размещен на портале госзакупок 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в администрации Ижевска, новая закупка связана с необходимостью провести работы, которые не учли в первом контракте.

«Первоначально выставили на торги проектно-сметную документацию с монтажными работами. Ее подготовка выявила, что необходимо удорожание: проект стоит дороже, чем мы заложили. Поэтому сейчас торгуются работы, которые не были учтены в первом контракте»,— пояснила руководитель аппарата администрации Ижевска Анна Сережникова.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит провести ремонтно-строительные и монтажные работы.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Ижевске закрыли на ремонт подземный переход возле собора Александра Невского. Также к концу лета планируется завершить ремонт подземного перехода возле УдГУ.