В Ижевске закрыли на ремонт подземный переход около собора Александра Невского

Подземный переход на перекрестке улиц Максима Горького и Советской в Ижевске закрыли на ремонт с 10 сентября, сообщает пресс-служба администрации города. На объекте начинается демонтаж лестничных сходов и внутренних конструкций. Обойти участок можно через наземные пешеходные переходы на перекрестках улиц Советская и Красная, а также Максима Горького и Ленина.

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Напомним, ремонт планируется завершить до конца года. Его проводит ООО «строительное управление “Территория”». Стоимость контракта составляет 59,7 млн руб. Помимо подземного перехода около собора Александра Невского, до конца года будет отремонтирован объект возле Удмуртского государственного университета. Всего до 2027 года в Ижевске планируется привести в порядок шесть подземных переходов.

