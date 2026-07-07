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В школах Екатеринбурга на уроках планируют внедрить ИИ по примеру Китая

В школах Екатеринбурга планируют внедрить технологии искусственного интеллекта для оценки переносимости физических нагрузок учениками во время уроков физкультуры.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мэр города Алексей Орлов сообщил об этом на международной выставке «Иннопром», отметив, что индивидуальный подход необходим из-за различий в развитии детей. Глава администрации привел пример Китая, где технические устройства помогают определять подходящие дистанции и виды спорта для каждого ребенка.

Алексей Орлов также рассказал о расширении сотрудничества с Китаем в сфере образования.

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