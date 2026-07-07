Аэропорт Бишкека приостановил работу после аварийной посадки самолета

В международном аэропорту киргизской столицы Бишкеке самолет авиакомпании Tez Jet экстренно затормозил из-за поломки. Авиагавань приостановила обслуживание рейсов. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», передает Sputnik.

По данным компании, при взлете у самолета сломалось одно из задних шасси, из-за чего воздушное судно накренилось на левое крыло. Самолет не успел взлететь — его остановили при разгоне. При ЧП разлился авиакеросин. «Пока не уберут следы керосина и самолет не отбуксируют, принимать и отправлять лайнеры невозможно»,— заявили в компании.

На борту самолета находился 181 пассажир. При посадке несколько человек получили незначительные ушибы, порезы и другие легкие травмы, отметили в «Аэропортах Кыргызстана». Пострадавшие получают медпомощь. На опубликованных Sputnik видеозаписях видно, как пассажиры эвакуируются по аварийному трапу. По информации издания, самолет следовал из Бишкека в Ош.