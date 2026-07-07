Умер сооснователь ВИА «Песняры» Владислав Мисевич

Заслуженный артист Белоруссии, один из основателей ВИА «Песняры» Владислав Мисевич скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает издание sb.by со ссылкой на жену музыканта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Мисевич

Фото: Алиса Накаяма / ТАСС Владислав Мисевич

Фото: Алиса Накаяма / ТАСС

Причины смерти не уточняются. Прощание с Владиславом Мисевичем состоится 9 июля.

Белорусский и советский музыкант родился в Оренбурге в 1945 году. Окончил Минский институт культуры. С 1968 года выступал в музыкальном коллективе «Лявоны», который в 1970-м был переименован в «Песняры». Написал книгу «"Песняры". Я роман с продолженьем пишу…».