На подлете к Москве с утра сбили девять БПЛА

Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». В общей сложности с 6:00 на подлете к столице сбили девять дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В период со вчерашнего вечера до раннего утра 7 июля было уничтожено 430 беспилотников, летевших в сторону Москвы. По словам господина Собянина, большую часть из них уничтожили на дальних «подступах». О пострадавших или разрушениях информации не было. Аэропорты Внуково и Домодедово работают в ограниченном режиме.