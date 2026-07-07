МИД Белоруссии призвал Запад не доводить тему прав человека «до абсурда»

Странам Запада надо отказаться от «менторского тона» в вопросе соблюдения прав человека в других странах, считает начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко. По ее словам, Минск вместе с Москвой выступает против «политизации правозащитной тематики».

Госпожа Величко представила на площадке ОБСЕ совместный с Россией доклад по правам человека. Она утверждает, что российские и белорусские власти «всегда выступали против навязывания демократии по собственным лекалам и одностороннего толкования международных положений в области прав человека». Как считает дипломат, «циничный и потребительский подход» Запада довел тему прав человека до «абсолютного абсурда, превратив ее в яблоко раздора и сделав ее своим главным политическим критерием в выстраивании межгосударственных отношений».

«Мы настоятельно рекомендуем западным странам отказаться от своей менторской роли и вернуться к взаимоуважительному цивилизованному диалогу. Необходимо сосредоточиться на решении собственных проблем, чтобы избежать дальнейшего усугубления внутренних социально-экономических и гражданских проблем»,— сказала Ирина Величко (цитата по ТАСС).

После президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии прошла волна массовых протестов. По официальным данным, победу на выборах снова одержал Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года. Оппозиция считает победительницей Светлану Тихановскую. Участников протестных митингов жестко задерживали и арестовывали, сообщалось о пытках и избиениях. Это стало поводом для введения санкций США. Сам господин Лукашенко называл информацию о пытках фейком.