МИД Белоруссии призвал Запад не доводить тему прав человека «до абсурда»
Странам Запада надо отказаться от «менторского тона» в вопросе соблюдения прав человека в других странах, считает начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко. По ее словам, Минск вместе с Москвой выступает против «политизации правозащитной тематики».
Госпожа Величко представила на площадке ОБСЕ совместный с Россией доклад по правам человека. Она утверждает, что российские и белорусские власти «всегда выступали против навязывания демократии по собственным лекалам и одностороннего толкования международных положений в области прав человека». Как считает дипломат, «циничный и потребительский подход» Запада довел тему прав человека до «абсолютного абсурда, превратив ее в яблоко раздора и сделав ее своим главным политическим критерием в выстраивании межгосударственных отношений».
«Мы настоятельно рекомендуем западным странам отказаться от своей менторской роли и вернуться к взаимоуважительному цивилизованному диалогу. Необходимо сосредоточиться на решении собственных проблем, чтобы избежать дальнейшего усугубления внутренних социально-экономических и гражданских проблем»,— сказала Ирина Величко (цитата по ТАСС).
После президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии прошла волна массовых протестов. По официальным данным, победу на выборах снова одержал Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года. Оппозиция считает победительницей Светлану Тихановскую. Участников протестных митингов жестко задерживали и арестовывали, сообщалось о пытках и избиениях. Это стало поводом для введения санкций США. Сам господин Лукашенко называл информацию о пытках фейком.
Белоруссия и Россия выступают против так называемого менторского тона Запада в вопросах прав человека. Глава МИД Белоруссии считает, что текущие проблемы безопасности в мире обусловлены продвигаемой Западом «натоцентричной» системой. При этом Минск, наряду с Москвой, давно призывает Запад соблюдать общепризнанные нормы международного права, а не использовать тему прав человека в качестве политического инструмента. Власти Белоруссии отмечают, что у западных стран есть интерес к сотрудничеству с Минском, но оно должно осуществляться с учетом национальных интересов Белоруссии.
В то же время, сами США, Евросоюз и Канада призывали своих граждан покинуть Белоруссию, в частности, из-за конфликта России и Украины, и рисков произвольного применения местных законов. Вашингтон в том числе помогал Белоруссии продвижением демократических принципов и соблюдения прав человека. В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад не заинтересован в мире, а его действия ведут к самоизоляции. По его мнению, Запад проиграл, поддерживая массовые протесты в Белоруссии в 2020 году.