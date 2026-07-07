«Белдорстрой» займется содержанием дороги в Белгородской области за 225 млн

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (УПРДОР) заключило контракт с ООО «Белдорстрой» на содержание дороги «М-2 "Крым" Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 "Каспий"» в Белгородской области. Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в размере 225,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Финансирование работ осуществляется из областного бюджета. В соответствии с документацией подрядчик обязан укрепить обочины, нанести термопластиковую разметку и устроить противоскользящее покрытие. Протяженность участка — 13,3 км. Приступить к работам необходимо 15 июня 2027 года, завершить — 31 августа 2028 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белдорстрой» было зарегистрировано в Белгороде в ноябре 2004 года. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором выступает Николай Степашов, ему же принадлежит 51% компании. Остальные 49% — у Владимира (Николаевича) Степашова. По итогам 2025 года выручка «Белдорстроя» составила 5 млрд, чистая прибыль — 121 млн руб.

Первоначально прием заявок на аукцион планировалось завершить 7 мая. Однако, согласно данным портала госзакупок, окончание подачи заявок перенесено на 23 июня, а подведение итогов состоялось 26 июня.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что УПРДОР заключило с «Белдорстроем» шесть контрактов по установке инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Белгородской и Курской областях. Их общая сумма составила около 1,6 млрд руб.

Кабира Гасанова