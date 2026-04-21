На содержание дороги в Белгородской области выделят 225 млн рублей

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (УПРДОР) объявило конкурс на содержание дороги «М-2 "Крым" Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 "Каспий"» в Белгородской области. Начальная цена контракта — 225,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Согласно документации, подрядчику необходимо укрепить обочины, нанести разметку термопластиком и устроить противоскользящее дорожное покрытие. Протяженность реконструируемого участка — 13,3 км. Начать работы необходимо 15 июня 2027 года, завершить — 31 августа 2028-го.

Заявки на аукцион принимаются до 7 мая, итоги подведут 13-го.

На прошлой неделе стало известно, что белгородский «Ровеньской дорожник» получил контракт на ремонт шестикилометровой дороги «Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка» в Ровеньском округе региона за 240,6 млн руб.

