Разыграны контракты на оснащение курских и белгородских дорог на 2 млрд

Казенное «Федеральное управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (УПРДОР) в рамках восьми конкурсов определило подрядчиков по установке инженерно-технических систем транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства в Белгородской и Курской областях. Ими стали московское ООО «ФТК Интеграция» (учредитель — московское же АО «ФТК», собственники которого не раскрываются; ведет деятельность холдинговых компаний) и белгородское «Белдорстрой» Николая и Владимира Степашовых. Общая сумма заключенных контрактов составила 2,3 млрд руб. (вместо 2,4 млрд руб. по начальным ценам). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В каждом из конкурсов участвовала одна из компаний. Контракты распределились следующим образом:

«Белдорстрой» стал победителем шести из восьми торгов, два из которых предполагают работы в Курской области. Крупнейший контракт с компанией заключен за 392,3 млн руб. при начальной цене 404,5 млн руб. Он предусматривает работы на мостах через реки Тихая Сосна, Черная Калитва и суходол в районе соединений М-2 «Крым» с М-4 «Дон» в Белгородской области. Их нужно завершить до 15 декабря 2026 года. Самый малый по сумме контракт «Белдорстрой» получил за 176,6 млн руб. (при начальной цене 182 млн, Курская область) — работы по нему до 30 ноября 2027-го необходимо выполнить на трассе Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» — Кшенский — М-4 «Дон». Также компания выиграла торги на 311,1 млн руб. (максимальная цена — 320,8 млн руб., Курская область) и 236,4 млн (243,7 млн руб.) — установить системы транспортной безопасности по ним необходимо до 15 декабря 2026 года. До 31 августа 2028-го — по контрактам, заключенным за 335 млн руб. (345,4 млн руб.) и 191,5 млн руб. (197,5 млн руб.).

С ООО «ФТК Интеграция» заключили контракт за 380 млн при начальной цене 389,3 млн руб. В его рамках до 31 августа 2028 года требуется обезопасить мосты через реку Сосна, суходол, два путепровода через железную дорогу на трассе М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород — М-4 «Дон». Компания также стала подрядчиком по соглашению, заключенному за 320 млн руб. (максимальная стоимость — почти 331 млн руб.). В соответствии с документацией подрядчику до 15 декабря 2026 года необходимо обезопасить три путепровода через автомобильные дороги на той же трассе.

Финансирование всех контрактов осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Прошлые торги на выполнение этих работ были отменены по итогам внеплановой проверки Федеральной антимонопольной службы после жалобы ООО «ФТК "Интеграция"». Она показала, что заказчик не установил запреты или ограничения на допуск импортной продукции, а также преимущества для товаров российского происхождения. Также УПРДОР не использовал каталог товаров, работ, услуг, несмотря на наличие в нем готовых позиций для закупаемого оборудования. Кроме того, в документацию включено требование о предварительном согласовании поставляемых средств до начала монтажных работ, что позволяет заказчику влиять на выбор поставщика после объявления конкурса и противоречит положениям закона о контрактной системе.

Кабира Гасанова