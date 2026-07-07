«Мы готовы уже сегодня занять 100% рынка»

Компании Южного Урала подпишут более 40 соглашений по развитию производства роботов, разработке беспилотных систем и реализации экологических проектов по итогам международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам губернатора Алексея Текслера, власти уже создали все условия в Челябинской области, чтобы кратно увеличить присутствие южноуральских предприятий на отечественном и зарубежном рынках. О том, как они планируют обойти иностранные компании при высокой ключевой ставке, и о роли «Иннопрома» в достижении цели — в интервью главы региона «Ъ-Урал».

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—Челябинскую область на «Иннопроме» в этом году представляют 22 предприятия. С какими новейшими разработками регион приехал на выставку?

— Практически все, что представлено на нашем стенде — это абсолютно уникальные инновационные разработки в масштабах страны, а некоторые из них — и всего мира.

Роботы

— Развитие российской промышленности невозможно без масштабной роботизации, и для нас она становится самостоятельной отраслью и ключевым драйвером экономического роста, что уже влияет на повышение производительности и качества продукции в Челябинской области.

Компания «Русский работ» представила на нашем стенде уже классических шестиосевых роботов для обрабатывающих производств — на базе модели грузоподъемностью до 120 кг создали машину, которая может трудиться в условиях повышенных температур. Презентовали и новую линейку роботов, которые поднимают до 20 кг и занимаются сваркой, что также является уникальной историей. В этой же сфере продвигаются и «ДСТ Урал» — они представили роботизированный комплекс на базе робота Regal — современная сварочная ячейка, оснащенная индивидуальной оснасткой собственной разработки и производства, которая позволяет выполнять сварку максимально быстро и качественно.

Роботизированные решения внедряем и в сферу услуг, презентовали на стенде робота-уборщика, который обеспечивает чистоту самых разных объектов в стране: от сетевых магазинов до школ и аэропортов. В перспективе к их масштабному производству приступит Челябинский завод электрооборудования. Что касается сферы строительства и пищевой продукции, то компания «Рэди Робот» показала на выставке кейспакер — робототизированную систему, которая активно подстраивается под нестандартные размеры груза и способна упаковывать до 150 пачек в минуту.

Искусственный интеллект

— По беспилотной технике, активно внедряем эти системы и, что самое главное, уже применяем в нашем крупном машиностроении — в грузовиках, бульдозерах, тракторах и строительно-дорожной технике, которые производим в Челябинской области.

Компания «АМТ Н.В.» из Миасса выставила на стенд беспилотный тягач полной массой до 130 тонн для работы в безлюдных районах того же Крайнего Севера, когда нужно перемещать большой объем груза между месторождениями и предприятиями. Первым автомобилем управляет человек, который снимает местность, чтобы искусственный интеллект (ИИ) проложил дорогу, а все остальные машины едут за ним без какого-либо стороннего участия людей. Получается автопоезд из пока пяти беспилотных грузовиков, позже их число увеличится до 10, которые управляются одним работником. Когда пять-десять водителей заменяет ИИ, то эффект для предприятия представить не сложно.

Беспилотный бульдозер грузоподъемностью до 20 тонн и без традиционной кабины представила и «ДСТ Урал». Он уже использовался при строительстве дорожного полотна на трассе М-5 — управлялся роботизировано с помощью технологии создания «цифрового двойника» местности. Справился успешно, несмотря на сложные погодные условия и горный рельеф.

Экология

— Мы промышленно-металлургический регион, и за многие годы наработали много инноваций в сфере переработки различных отходов. Компания «УралЭнергоРесурс» презентовала проект по вовлечению во вторичную переработку лежалых хвостов хвостохранилища Сибайской обогатительной фабрики— итогом его реализации станет создание производственного комплекса по извлечению из всех 7 млн тонн техногенных отходов таких ценных металлов, как золото, серебро, медь, цинк, железо, и масштабная экологическая рекультивация территорий. Мощность объекта составит 250 тыс. тонн в год.

Кроме этого, компания ООО «Интерпак-М» представило на стенде макет завода по переработке промышленной полимерной упаковки, «Центр упаковки» — реализованный макет линии по переработке многослойной комбинированной упаковки типа тетрапак, «Втор-Ком» — технологию переработки пластиковой бутылки и изготовления из нее изделий. Все эти проекты являются совершенно новыми, уникальными, и мы являемся лидерами в стране по этим направлениям.

— Можно ли говорить, что в ближайшее время мы увидим масштабирование производств Южного Урала?

— Задача ровно так и стоит. В разработку продуктов перед их масштабированием привлекаем главные вузы региона — Южно-Уральский (ЮУрГУ) и Челябинский государственные университеты (ЧелГУ), Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ). Они активно включены в работу — практически все, что представлено Челябинской областью на «Иннопроме», создано нашими учеными и студентами.

Мы формируем необходимые преференциальные режимы для самих предприятий, развиваем особую экономическую зону, индустриальные парки и территории опережающего развития на Южном Урале.

Вся инфраструктура для того, чтобы выпускать прогрессивные продукты и создавать производственные мощности под дальнейшее масштабирование, в Челябинской области создана.

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— Какую долю рынка смогут занять челябинские компании в случае получения необходимой поддержки со стороны государства и частных партнеров?

— Если говорить про промышленных роботов, мы готовы уже сегодня занять 100% рынка. Наши машины практически полностью локализованы, включая программный продукт и редукторы, поэтому одной из тем обсуждения на «Иннопроме» станут пути, как Челябинской области занять большую долю рынка, чем есть сейчас. Оценивая все возможности по производству роботов в стране, мы занимаем более 80% отечественного рынка.

Главная проблема в развитии потенциала наших компаний — Китай, у которого огромная господдержка предприятий по экспорту и низкая ключевая ставка.

Если смотреть на самих роботов — наши лучше. В случае устранения внешних факторов, которыми Китай пользуется для выхода на зарубежные рынки, мы сможем полностью конкурировать и обходить продукцию их компаний.

Схожие планы по масштабированию у нас имеются по беспилотным системам и по технологиям переработки отходов.

— В 2025 году компании Южного Урала подписали соглашений на полях «Иннопрома» на более чем 30 млрд руб. Какие суммы и эффекты для развития предприятий и региона вы ожидаете получить по итогам этой выставки?

— В планах подписать более 40 соглашений со значительным объемом инвестиций, основные из них направлены на развитие производства робототехнической продукции в Челябинской области. Например, финансирование первого этапа инвестиционного проекта «Рэди Робот» составит 187 млн руб., компании «Робо» — 120 млн руб.

Ряд рамочных соглашений коснется взаимодействия промышленных предприятий, вузов и организаций. Их цель — простимулировать новые промышленные разработки, интегрировать роботов в производственные процессы, внедрять технологии ИИ и обеспечение кибербезопасности.

Очень рассчитываем на реализацию соглашений, несмотря наизвестные сложности по сегодняшней стоимости денег и ряд других факторов. В этом нам серьезно поможет значительная федеральная поддержка на проекты технологического лидерства от государства, правительства РФ и Министерства промышленности и торговли страны.

— На чем вы сделали акцент во время презентации потенциала Челябинской области председателю правительства РФ Михаилу Мишустину?

— На беспилотных системах и роботах.

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— В 2026 году «Иннопром» в Екатеринбурге проходит в 16 раз. Каких видимых результатов удалось достичь Южному Уралу благодаря участию в выставке за все время?

— «Иннопром» дает мощный импульс развития региональной промышленности — это очевидно. Отдельный пример, наша компания «Бур-Инструмент Экспорт» по итогам выставки в Екатеринбурге в 2025 году заключила экспортный контракт на поставку агрегата БА 15 для бурения скважин в Республику Беларусь. В этом году организация вновь присутствует на площадке — уже представляет установку горизонтального направленного бурения и горизонтально-шнекового бурения для прокладки подземных коммуникаций без масштабных земляных работ и с сохранением существующей инфраструктуры, что оптимизирует расходы и позволяет сохранить бюджет.

Содействие продвижению промышленной продукции на выставочных площадках и развитие кооперации предприятий — одна из эффективных мер поддержки, которую дает «Иннопром».

Беседовал Василий Алексеев