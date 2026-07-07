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Четырем командирам ВСУ дали пожизненное за военные преступления в Мариуполе

Верховный суд ДНР признал виновными в убийствах, уничтожении чужого имущества и жестоком обращении с военнопленными и гражданскими четырех командиров бригады морской пехоты ВСУ. Речь идет о Владимире Баранюке, Николае Бирюкове, Дмитрии Кармянкове и Виталии Ярошенко. Им всем назначили пожизненное, сообщили в Генпрокуратуре.

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Владимир Баранюк

Владимир Баранюк

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Дмитрий Кормянков

Дмитрий Кормянков

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

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Владимир Баранюк

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Дмитрий Кормянков

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Как установило следствие, украинские военнослужащие с февраля по май 2022 года участвовали в блокаде Мариуполя. Командиры приказывали сослуживцам взять город в кольцо, минировать территорию и наносить артиллерийские удары.

Также фигуранты, по данным следствия, приказывали убивать мирных жителей и военнослужащих. Их подчиненные убили 93 гражданских и военнопленных и совершили покушение еще на 81 человека.

Никита Черненко

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