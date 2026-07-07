В посольстве Словакии объяснили приостановку выдачи туристических виз россиянам

Решение визового центра Словакии ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России носит временный характер и связано с техническими вопросами. Об этом сообщили ТАСС в словацком посольстве.

«Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок»,— отреагировали на запрос агентства в диппредставительстве.

Ограничения будут действовать до конца лета 2026 года. В июле и августе подать документы на визу можно будет только спортсменам. Записи заявителей, которые ранее зарегистрировались на подачу документов, визовый центр аннулирует. При этом остается доступной заявка на национальную визу, уточняли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).