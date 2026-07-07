Слушание дела экстремистов о подрыве военного эшелона отложили из-за карантина

2-й Западный окружной военный суд отложил рассмотрение дела о подготовке террористического акта в Оренбургской области, который инкриминируют участникам «Артподготовки» (экстремистская и террористическая организация, запрещенная в РФ). Слушания должны были состояться 7 июля. По данным «Ъ», это произошло из-за введения карантина в СИЗО-5 («Водник»).

По версии следствия, в преступную группу вошли Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники ОАО «РЖД» Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. Все обвиняемые, как утверждает следствие, действовали под руководством Вячеслава Мальцева (признан в РФ иноагентом, объявлен в международный розыск).

По материалам дела, с апреля по июнь 2024 года фигуранты готовили подрыв железнодорожного состава, который должен был перевозить продукцию военно-промышленного комплекса. Предположительно, Юрий Мартьянов и Алексей Демченко передали соучастникам служебную информацию о доступе к уязвимым участкам инфраструктуры, а остальные члены группы изготовили и доставили самодельное взрывное устройство.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям об участии в экстремистской организации, приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также контрабанде.

Ефим Брянцев