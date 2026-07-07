Кузбасс после атаки БПЛА на соседнюю Омскую область начал готовить убежища

В Кемеровской области актуализируют данные об убежищах и подготовят объекты к возможному приему людей в случае необходимости. Об этом заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он отметил, что решение принято после совещания с силовиками региона, которое провели из-за вчерашней массированной атаки БПЛА на соседнюю Омскую область. Вчера при атаке беспилотников впервые останавливал работу аэропорт Омска, был атакован Омский НПЗ.

«Связался с правительством Омской области, которая вчера отражала атаку беспилотников... Поставил задачу (силовикам. — "Ъ") максимально использовать опыт наших соседей и других регионов страны», — заявил чиновник.

Вчера, вскоре после атаки дронов на Омск, господин Середюк призвал власти и жителей региона: «Нам тоже нужно быть начеку». Сегодня он пообещал, что меры по защите региона реализуют своевременно.

«Приводим в порядок убежища в наших муниципалитетах. Готовим для сайта администрации правительства Кузбасса ako.ru раздел с полной информацией о них», — добавил глава региона. Также Илья Середюк опубликовал памятку для местных жителей о том, что делать при беспилотной опасности.