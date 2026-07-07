«Южуралзолото» переименуют в «Группа компаний БТС-Золото»

АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) сменит название на «Группа компаний БТС-Золото». Новым руководителем структуры назначен бывший генеральный директор минерально-химической компании «Еврохим» Олег Ширяев, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу «БТС — Мост Холдинг».

Ребрендинг и смена руководства произойдут после завершения сделки по продаже активов предпринимателя Константина Струкова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», структура Руслана Байсарова приобрела на аукционе госпакет «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей. В него вошли 67,2% акций ПАО «ЮГК», 100% ООО «Управляющая компания ЮГК», доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», а также сельскохозяйственные и сервисные предприятия.

Изначально рыночная стоимость лота оценивалась в 162 млрд руб., однако по результатам нескольких этапов торгов итоговая цена снизилась до 93,1 млрд руб.

Активы были обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда Челябинска по иску Генпрокуратуры, который изъял их у основателя группы Константина Струкова. Росимуществу удалось реализовать имущество только с пятой попытки: четыре предыдущих аукциона, два из которых — по голландской системе со снижением цены до 50%, не состоялись из-за отсутствия претендентов.

Евгений Рыженьков