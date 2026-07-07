В Москве четырех человек оштрафовали на 120 тыс. руб. за лезгинку у храма

В Москве четверо мужчин станцевали лезгинку напротив православного храма. На них составили протокол за осквернение предметов религиозного почитания. Каждому из них назначили по 30 тыс. руб. штрафа, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Дело об административном правонарушении возбудили после того, как видео с танцами распространилось в Telegram-каналах. Семеро мужчин «совместно с иными лицами» станцевали лезгинку напротив храма Святителя Николая Чудотворца в Кленниках на улице Маросейка. Расследование провели по ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).

Мировой судья судебного участка № 387 Басманного района Москвы признал четверых мужчин виновными. Какие-либо подробности о задержанных не приводятся.