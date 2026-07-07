Китайского чиновника приговорили к смертной казни за взятки на $325 млн

Суд Нанкина приговорил бывшего китайского чиновника к смертной казни за взятки в размере 2,2 млрд юаней ($325 млн). 69-летний Ян Юлинь, занимавший разные должности в администрации Нанкина в 1993–2023 годах, был ранее признан виновным в злоупотреблении должностным положением, отмывании денег и взяточничестве. Об этом сообщает BBC.

Ян Юлинь курировал экономическое и технологическое развитие Нанкина. Это позволяло чиновнику «помогать» желающим получать выгодные контракты на строительство, финансирование, переоформлять земельные участки и т. д. Как сообщает BBC, бывший чиновник сотрудничал со следствием и в последнем слове выразил «глубокое раскаяние».

Процесс стал одним из множества судебных разбирательств, проходящих в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией, которую инициировал лидер КНР Си Цзиньпин. Смертные приговоры выносят при взяточничестве на сумму более 1 млрд юаней ($147 млн). В 2024 году за получение более 3 млрд юаней ($440 млн) казнили бывшего чиновника из провинции Внутренняя Монголия Ли Цзяньпина. В 2021 году казнили бывшего главу крупной государственной финансовой компании China Huarong Asset Management Лай Сяоминя за взятки на сумму около $277 млн.

Алена Миклашевская