Выручка Rutube от рекламы за полгода выросла в 3,5 раза

В первом полугодии видеосервис Rutube (принадлежит «Газпром-медиа Холдингу») нарастил рекламную выручку в 3,5 раза, средний чек рекламодателей при этом вырос в 3,7 раза, рассказали “Ъ” в компании. Абсолютных показателей там не привели. Также на платформе был зафиксирован рост бренд-метрик рекламодателей по итогам кампаний. Запоминаемость рекламы брендов выросла на 100%, знание брендов — на 157%, намерение покупки — на 193%.

«Рост рекламной выручки обусловлен расширением доступного рекламного инвентаря, дальнейшим развитием форматов для Smart TV и повышением эффективности размещений»,— говорит гендиректор «ГПМ Проектов» Сергей Стамболцян. Он добавил, что сервис планирует сохранить положительную динамику и продолжит расширять рекламные инструменты на базе единого технологического стека, разрабатывать собственные AdTech-решения и ИИ-продукты.

По данным Mediascope, без учета SmartTV и без учета фонового и эмбедированного просмотра, в январе месячная аудитория сервиса Rutube составляла 47,7 млн человек, а суточная — 8,3 млн человек. Средний DAU (дневная активная аудитория) Rutube с учетом эмбед-просмотров по итогам первого полугодия превысила 20 млн пользователей. Как заявлял в интервью “Ъ” весной гендиректор «Газпром-медиа Холдинга» Александр Жаров, по итогам 2025 года выручка от рекламы на Rutube превысила 2,2 млрд руб. — рост в четыре раза за год. План на 2026-й — выйти на уровень не менее 6 млрд руб., оценивал он.

Варвара Полонская