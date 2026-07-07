ИИ-агенты пробуют себя в бизнесе

ИИ-агент разорил шведскую кофейню. Местный стартап за два месяца работы зафиксировал убыток около $30 тыс. Основные причины — в неадекватных закупках и необоснованных скидках и кредитах для клиентов. Насколько реально бизнесу оптимизировать «операционку» с помощью нейросетей?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ИИ-ассистент Mona заказала 120 яиц для кафе, в котором даже нет плиты. Приготовить их она предложила в микроволновке, но согласилась пересмотреть это решение, когда ей объяснили, что яйца скорее всего взорвутся. Пересмотрела она и цены, но уже по запросу клиентов, которые предложили снизить стоимость эспрессо с $3,5 до $1.

За два месяца ИИ-ассистент приняла столько спорных решений, что в какой-то момент, заметив низкий остаток на счетах, запаниковала, перестала тратить и пополнять запасы ингредиентов. На этом торговля остановилась с приличным убытком. Нехватка кадров в индустрии общепита заставляет рассматривать разные варианты использования нейросетей и агентов, но пока все истории об их успешном внедрении больше похожи на маркетинг, считает сооснователь холдинга Restamama Евгения Доронина:

«Новинки, которые появляются, мы стараемся обкатывать и пробовать. Но, честно говоря, пока больше каких-то багов и ошибок. Единственное, что нам пока удается достаточно активно и успешно применять, — это инструменты для создания первых эскизов, мудбордов в рамках дизайн-проекта. Благодаря этому дизайнеры максимально точно понимают техническое задание. А в операционной деятельности пока не рискуем. Но в то же время верим, что пройдет годик-два и совершенно точно и эта сфера будет автоматизирована».

При этом ИИ может улучшить финансовые результаты в других сферах. Мастера маникюра ИИ-агентом не заменить, но все, что касается аналитики, обработки данных, создания рекомендаций, анализа конкурентов, уже передается на аутсорс различным агентам, рассказала управляющий партнер федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Нина Литвинова:

«У нас есть такая система. С помощью нее мы анализируем все звонки наших гостей и менеджеров.

ИИ дает оценку скрипту, аналитику эмоционального окраса разговора, видит все конфликты, собирает статистику, ее обрабатывает и дает рекомендации, что улучшить в коммуникации. Мы видим, как качественно изменилось взаимодействие менеджеров и наших гостей в телефонном разговоре. Это влияет на возвращаемость клиентов».

Малый бизнес пытается оптимизировать расходы, используя в своей деятельности ИИ-модели, однако крупный куда более осторожен, заметила эксперт в области трансформаций и реинжиниринга, основатель «Кларитус Консалтинг» Татьяна Матвиенко:

«Мы пока нейросети не доверяем даже на 50%, а используем ее просто как еще одно мнение, по сути. Мы его называем "стажер". На мой взгляд, все сначала нужно пробовать в безопасном контуре, при этом всегда прикладывая ваш опыт и критическое мышление».

Эксперименты с ИИ-агентом во главе компании заведомо провальные, уверена руководитель студии цветов и декора «Зверобой» Ксения Соколова:

«Искусственный интеллект — это как хорошо обученный, но еще занимающий низкую позицию в компании джуниор.

То есть он классно делает простые задачи, а сложные делегировать ему достаточно опасно. Принятие оптимального решения — это штука интуитивная. Есть ли у искусственного интеллекта интуиция? Я думаю, знаний у него достаточно и даже больше, поэтому любую аналитику, любые новые точки зрения он может выдавать, но конечное решение будет за человеком еще долго».

По данным DemandSage ИИ-чат-боты способны завершать до 70% разговоров без участия человека. Как подсчитали аналитики, год это экономит до 2,5 млрд рабочих часов во всем мире.

Юлия Савина