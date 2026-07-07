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ИИ-агенты пробуют себя в бизнесе

Стоит ли доверять технологиям управление рабочими процессами

ИИ-агент разорил шведскую кофейню. Местный стартап за два месяца работы зафиксировал убыток около $30 тыс. Основные причины — в неадекватных закупках и необоснованных скидках и кредитах для клиентов. Насколько реально бизнесу оптимизировать «операционку» с помощью нейросетей?

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ИИ-ассистент Mona заказала 120 яиц для кафе, в котором даже нет плиты. Приготовить их она предложила в микроволновке, но согласилась пересмотреть это решение, когда ей объяснили, что яйца скорее всего взорвутся. Пересмотрела она и цены, но уже по запросу клиентов, которые предложили снизить стоимость эспрессо с $3,5 до $1.

За два месяца ИИ-ассистент приняла столько спорных решений, что в какой-то момент, заметив низкий остаток на счетах, запаниковала, перестала тратить и пополнять запасы ингредиентов. На этом торговля остановилась с приличным убытком. Нехватка кадров в индустрии общепита заставляет рассматривать разные варианты использования нейросетей и агентов, но пока все истории об их успешном внедрении больше похожи на маркетинг, считает сооснователь холдинга Restamama Евгения Доронина:

Российские банки получили от ЦБ рекомендации по использованию ИИ

«Новинки, которые появляются, мы стараемся обкатывать и пробовать. Но, честно говоря, пока больше каких-то багов и ошибок. Единственное, что нам пока удается достаточно активно и успешно применять, — это инструменты для создания первых эскизов, мудбордов в рамках дизайн-проекта. Благодаря этому дизайнеры максимально точно понимают техническое задание. А в операционной деятельности пока не рискуем. Но в то же время верим, что пройдет годик-два и совершенно точно и эта сфера будет автоматизирована».

При этом ИИ может улучшить финансовые результаты в других сферах. Мастера маникюра ИИ-агентом не заменить, но все, что касается аналитики, обработки данных, создания рекомендаций, анализа конкурентов, уже передается на аутсорс различным агентам, рассказала управляющий партнер федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Нина Литвинова:

«У нас есть такая система. С помощью нее мы анализируем все звонки наших гостей и менеджеров.

ИИ дает оценку скрипту, аналитику эмоционального окраса разговора, видит все конфликты, собирает статистику, ее обрабатывает и дает рекомендации, что улучшить в коммуникации. Мы видим, как качественно изменилось взаимодействие менеджеров и наших гостей в телефонном разговоре. Это влияет на возвращаемость клиентов».

Стоит ли эзотерикам опасаться конкуренции с ИИ

Малый бизнес пытается оптимизировать расходы, используя в своей деятельности ИИ-модели, однако крупный куда более осторожен, заметила эксперт в области трансформаций и реинжиниринга, основатель «Кларитус Консалтинг» Татьяна Матвиенко:

«Мы пока нейросети не доверяем даже на 50%, а используем ее просто как еще одно мнение, по сути. Мы его называем "стажер". На мой взгляд, все сначала нужно пробовать в безопасном контуре, при этом всегда прикладывая ваш опыт и критическое мышление».

Эксперименты с ИИ-агентом во главе компании заведомо провальные, уверена руководитель студии цветов и декора «Зверобой» Ксения Соколова:

«Искусственный интеллект — это как хорошо обученный, но еще занимающий низкую позицию в компании джуниор.

То есть он классно делает простые задачи, а сложные делегировать ему достаточно опасно. Принятие оптимального решения — это штука интуитивная. Есть ли у искусственного интеллекта интуиция? Я думаю, знаний у него достаточно и даже больше, поэтому любую аналитику, любые новые точки зрения он может выдавать, но конечное решение будет за человеком еще долго».

Почему внедрение ИИ не сокращает объем работы

По данным DemandSage ИИ-чат-боты способны завершать до 70% разговоров без участия человека. Как подсчитали аналитики, год это экономит до 2,5 млрд рабочих часов во всем мире.

Юлия Савина

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