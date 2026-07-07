ФСБ: в Геленджике агент СБУ снимал на видео автомобили военнослужащих

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило о задержании жителя Геленджика, который по заданию украинских спецслужб занимался видеосъемкой автомобилей российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кураторы переводили злоумышленнику вознаграждение в криптовалюте.

По данным российских силовиков, в апреле 2026 года 27-летний житель Геленджика по собственной инициативе вышел на контакт с представителем СБУ, используя мессенджер Telegram. Молодой человек несколько раз в неделю общался с куратором, сотрудник СБУ поручил ему наблюдение за автомобилями военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также видеосъемку на одной из парковок в Геленджике. Помимо денежного вознаграждения, представитель украинских спецслужб пообещал молодому человеку помощь в отъезде из России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме содействия иностранному государству в подрывной деятельности против РФ, за что ему может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Молодой человек признал вину, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар