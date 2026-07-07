Спот-доставка дождалась момента

Спот-площадки, частники и сборные перевозки: предприниматели рассказали “Ъ FM”, как адаптируют логистику из-за проблем на топливном рынке. Только за последнюю неделю количество заявок на поиск транспорта на спотовом рынке подскочило в четыре раза, сообщили “Ъ FM” в онлайн-сервисе Pooling.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Это происходит на фоне сокращения доступных грузовиков на рынке. Из-за проблем с бензином сами водители либо полностью отказываются от любых поездок, либо резко повышают стоимость услуг. На прошлой неделе перевозчики увеличили тарифы на 10%, рассказывал “Ъ FM”. И ценник, вероятно, продолжит расти, добавляют участники рынка.

Для производителей скоропортящихся товаров недопоставки чреваты большими штрафами. Они чаще других стали искать машины на спотовых площадках, рассказал коммерческий директор агрегатора логистических услуг Pooling Александр Агеенков:

«Проблема не только в цене топлива, но и в его доступности. На отдельных направлениях перевозчики сталкиваются с лимитами, вынуждены менять маршруты, переносить или отменять рейсы. Для производителей молочной продукции это особенно чувствительно. Окна доставки в торговые сети короткие, а из-за срыва сроков сразу возникает штраф и риски по поставкам.

На платформе Pooling мы видим рост запросов на оперативный подбор транспорта и замену перевозчика. Сервис помогает грузоотправителям быстро находить проверенных перевозчиков, проводить торги, контролировать ставки и статусы рейса, поэтому в кризис спрос на такие решения растет.

Бизнесу нужно не просто заказывать машины, а быстро перестроить логистику, ведь привычные цепочки поставок дают сбой»

По долгосрочным контрактам традиционно работает до 70% рынка, отмечают собеседники “Ъ FM”. Но на прежние условия перевозчики уже не соглашаются. Хотя общий объем грузов не вырос. Чтобы покрыть возросшие издержки, бизнес переключился на сборные доставки. Для рынка это не ноу-хау, но подойдет такой формат не всем, отметил директор по логистике «РегионАвтоДоставка» Иван Докучаев:

«У нас компания занимается как раз сборным грузом, в одной машине едут товары нескольких клиентов, от 5 до 40. Возим мы продукты питания. Прежде всего сборными грузоперевозками пользуются компании, которым необходимы небольшие партии. Также кому-то надо отправлять остаточное сырье, остатки товара. Проблема со ставками на топливо, конечно, усложнила работу с транспортными компаниями, потому что мы заключали раньше долгосрочные договоры на три месяца или полгода.

В нынешних же условиях неопределенности заключаются помесячные контракты. Фрахтуем машины на месяц, более или менее фиксируем цены. В июне еще хорошо откатали по старым тарифам, а вот с июля все перевозчики писали письма о повышении ставок. В начале, когда случился ажиотаж, немножко нервозной была обстановка с перевозчиками. Сейчас дизтопливо есть практически на всех заправках, правда, действуют лимиты.

Судя по разговорам с партнерами, особо сложные условия в Чите, Забайкалье, Иркутской области. Там случились основные проблемы с перебоями топлива на федеральных трассах, в очереди можно было провести более суток. Сейчас ситуация с топливом более или менее наладилась, водители уже знают на каких АЗС заправляться. Весь вопрос только в лимитах.

С Краснодаром ситуация сложнее, ставки значительно выросли на южное направление. В Крым вообще перевозчики не соглашаются ехать ни за какие деньги из-за опасности БПЛА».

Некоторые компании в сфере перевозок самостоятельно доставляют топливо в свои филиалы в регионах, где ситуация особенно сложная. Помогает не сорвать сроки доставки и выход на линии частников, поделился президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин:

«Я общался с товарищами, они рассказали, что через Крымский мост разрешили провозить 200 л бензина, солярки. И челноки туда и обратно мотаются, загружают топливо в кубовые емкости. Если бизнес хочет работать, конечно, он найдет возможности доставить грузы. Тем более в сегодняшних реалиях наблюдается повышение ценообразования для перевозчиков. Каждый, наверное, предприниматель в этой сфере сейчас несет дополнительные затраты, но и получает дополнительный заработок. У нас же несколько лет цены на затраты росли, а цены на перевозки падали.

Рынок очень серьезно за последнее время подчистился. Многие компании не выдержали конкуренции. Были те, кто-то набрал грузовики в лизинг по дорогим ставкам, вот они ушли, и сейчас стало значительно меньше автомобилей. Некоторые игроки рынка просто машины возле забора поставили, особенно это среди частников наблюдается, потому что у них нет такой нагрузки, как у крупного бизнеса. При этом частный перевозчик сам за баранку сел и поехал. Это стимулирует спрос на автомобиль, который может реально доставить груз, у которого есть топливо, и, соответственно, из-за этого идет рост цен. Думаю, он будет продолжаться».

Снизить очереди на заправках позволяют и некоторые решения властей. Например, удачным оказался эксперимент в Орловской области, заявило местное руководство. Там ввели график отпуска топлива по первым цифрам госномера и понизили лимиты продажи. Похожий сценарий и возможность отпускать горючее по QR-кодам изучают и власти Нижегородской области, но пока с сохранением ограничений, не больше 40 л. на руки.

Екатерина Вихарева