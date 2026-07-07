Константин Дубровин стал начальником управления благоустройства Ижевска

Экс-глава управления по вопросам миграции МВД по Удмуртии Константин Дубровин назначен на должность начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Дубровин, Vk Фото: Константин Дубровин, Vk

Константин Дубровин родился в 1978 году в Ижевске. Окончил юридический институт МВД России и Академию управления МВД. Имеет квалификацию «юрист» и «менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Почти 10 лет служил в органах внутренних дел. Затем работал начальником управления охраны окружающей среды и проектной деятельности Минприроды Удмуртии.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

Напомним, ранее управление благоустройства в администрации Ижевска возглавляла Анна Зверева. Она ушла в отставку в марте 2026 года по собственному желанию, проработав не более 10 месяцев. Должность замглавы столицы Удмуртии по благоустройству занимает ветеран боевых действий и экс-сотрудник МВД с 20 летним стажем Андрей Фомичев.