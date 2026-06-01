Андрея Фомичева назначили на должность замглавы Ижевска по благоустройству
Начальника административной инспекции Ижевска Андрея Фомичева с 1 июня назначили на должность замглавы столицы Удмуртии по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, господина Фомичева рекомендовали назначить на должность в конце апреля, после победы в соответствующем конкурсе. У него два высших образования, он является ветераном боевых действий. В органах внутренних дел служил 20 лет. Руководителем административной инспекции он работал около года.
Ранее замглавы Ижевска по благоустройству была Анна Зверева. Она покинула пост по собственному желанию в конце марта 2026 года.