Андрея Фомичева назначили на должность замглавы Ижевска по благоустройству

Начальника административной инспекции Ижевска Андрея Фомичева с 1 июня назначили на должность замглавы столицы Удмуртии по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Напомним, господина Фомичева рекомендовали назначить на должность в конце апреля, после победы в соответствующем конкурсе. У него два высших образования, он является ветераном боевых действий. В органах внутренних дел служил 20 лет. Руководителем административной инспекции он работал около года.

Ранее замглавы Ижевска по благоустройству была Анна Зверева. Она покинула пост по собственному желанию в конце марта 2026 года.