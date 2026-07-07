Экс-главе комитета по культуре Челябинска смягчили меру пресечения

В Челябинске суд смягчил меру пресечения бывшей руководительнице комитета по культуре городской администрации Элеоноре Халиковой. Вместо домашнего ареста обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями назначили запрет определенных действий. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ рассказал источник в правоохранительных органах.

Элеонора Халикова находилась под домашним арестом с февраля 2026 года. До этого два месяца она провела в следственном изоляторе.

Бывшую руководительницу комитета по культуре задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 5 декабря 2025 года. По версии следствия, в 2023–2024 годах она «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Их цена, по данным СК, была завышена, а часть каруселей планировалось демонтировать.

Ранее, в октябре 2025 года, был задержан и действующий на тот момент директор парка имени Ю. А. Гагарина Жазит Нургазинов по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2024 году он заключил договор поставки изношенных аттракционов по завышенной цене на сумму более 86 млн руб., используя полученные от администрации Челябинска субсидии. По данным источника в правоохранительных органах, сделка была заключена с ООО «Отдых», у которого руководство парка ранее арендовало аттракционы.

Ольга Воробьева