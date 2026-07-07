Экспертиза пересмотрела границы

Госэкспертиза одобрила сокращение охранной зоны у гостиницы «Большой Урал» в центре Екатеринбурга, что может в будущем позволить инвестору приступить к застройке прилегающего двора. Как следует из документов, специалисты установили, что часть территории у конструктивистского памятника на ул. Красноармейской, 1 не представляет исторической ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Археологические раскопки на южной стороне объекта не выявили артефактов, а поздние пристройки признаны необоснованно включенными в состав наследия. «На основании археологических полевых работ установлен факт отсутствия историко-культурной ценности части территории земельного участка, примыкающей к памятнику с южной стороны. В 2024 году выявленный объект археологического наследия "Культурный слой города Екатеринбурга XIX-начала ХХ вв. по ул. Мамина-Сибиряка, 96" был полностью изучен. На основании приказа Минкультуры России данный объект исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. В связи с этим, нет необходимости устанавливать границу территории объекта культурного наследия далее ширины отмостки здания»,— говорится в документе.

«Гостиница «Большой Урал» построена в 1930-1932 гг. по конкурсному проекту известных уральских архитекторов В.И. Смирнова и С.Е. Захарова (Всероссийский конкурс МАО на здание гостиницы в г. Свердловске 1929 г.). Здание гостиницы «Большой Урал» строилось одновременно с выходящими на площадь зданиями: Домом промышленности, Городком чекистов, Клубом строителей, зданием типографии «Уральский рабочий». На противоположной стороне улицы Ленина проектировалось грандиозное здание Синтетического театра. Частично значительное влияние на формирование архитектурного образа площади и здания гостиницы оказал переход от стилистики конструктивизма к применению стилизованной классики в советской архитектуре середины 1930-х годов. Архитектором Рейшером М.В. был предложен проект застройки площади в стиле классицизма, который не был осуществлен. Главный фасад гостиницы перед войной в 1940-1941 гг. был реконструирован как часть этого крупномасштабного замысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: okn.midural.ru Фото: okn.midural.ru Фото: okn.midural.ru Следующая фотография 1 / 3 Фото: okn.midural.ru Фото: okn.midural.ru Фото: okn.midural.ru

Заказчиком экспертизы выступило ООО «Машиностроительный завод имени Воровского». О планах на восстановление гостиницы еще несколько лет назад заявляла девелоперская компания Prinzip. В 2025 году администрация Екатеринбурга выносила на общественные обсуждения проект, касающийся строительства двух объектов рядом с театром оперы и балета. Из документов следовало, что в границах улиц Мамина-Сибиряка – Малышева – Красноармейской запроектировали новое общественное здание гостиницы «Большой Урал», а также многофункциональный центр с гостиничным комплексом и подземным паркингом Opera Tower.

Так, до 2031 года планировалось реконструировать гостиницу «Большой Урал» и построить общественное здание «Большой Урал» с объектами предпринимательской деятельности, подземным паркингом на 238 мест.

Мария Игнатова