Свердловские власти обсудили сотрудничество с Индонезией на «Иннопроме»

Члены правительства Свердловской области на промышленной выставке «Иннопром» встретились с министром промышленности Индонезии Агусом Гумивангом Картасасмитой, сообщил в Max губернатор региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Max Фото: канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Max

«В этом году Индонезия — страна-партнер выставки, и мы рассматриваем это государство в Юго-Восточной Азии как одного из наиболее перспективных партнеров Свердловской области. Обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, расширение промышленной кооперации и увеличение взаимного товарооборота»,— рассказал глава области.

Сотрудничеству в сфере металлургии и горнодобычи в ходе встречи было уделено особое внимание. Кушвинский завод прокатных валков уже более 20 лет поставляет свою продукцию крупнейшей сталелитейной компании Индонезии Krakatau Steel. Индонезийская сторона также выразила интерес к уральскому оборудованию для экологичной и эффективной очистки нефтяных скважин от парафиновых отложений, поставкам лекарств и медицинского оборудования. Как сообщили в департаменте информационной политики области, УрФУ готов расширять подготовку индонезийских студентов по англоязычным программам в сфере ИИ, энергетики, промышленного менеджмента, строительства, биотехнологий и международной логистики. В Центре открытого образования, который в Джакарте открыл УрГПУ в 2024 году, бесплатное обучение прошли более 600 граждан Индонезии, свыше 300 из них получили сертификаты.

Свердловскую область с Индонезией связывает торгово-экономическое, образовательное и гуманитарное партнерство. По итогам 2025 года Индонезия входила в топ-30 торговых партнеров региона. Со Среднего Урала в страну отправляются металлы и изделия из них, минеральная продукция, прокатные валки, медицинская техника, химическая продукция. Из Индонезии импортируются продовольственные товары, черные металлы и изделия из них, средства наземного транспорта, электрическое оборудование, химическая продукция. Экспорт превышает импорт.

В Екатеринбурге 6 июля открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Подробнее о стране-партнере «Иннопрома-2026» — в материале «Партнер с новой столицей»

Ирина Пичурина