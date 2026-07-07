Партнер с новой столицей

Республика Индонезия — один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Это страна с колоссальным промышленным и инвестиционным потенциалом. Свердловской области интересны потребности Индонезии в модернизации: из-за роста промышленности стране необходимо теплоэнергооборудование, системы передачи электроэнергии, техника для горнодобывающего и металлургического комплексов, а также инфраструктурные и IT-решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент Индонезии Прабово Субианто (слева) во время встречи в Кремле. Апрель 2026 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент Индонезии Прабово Субианто (слева) во время встречи в Кремле. Апрель 2026 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире. Ее население составляет около 300 млн человек и характеризуется быстрым ростом и молодым населением. С 2022 года в стране реализуется масштабный проект стоимостью $32 млрд по переносу столицы из Джакарты в новый город Нусантара. Завершить строительство планируется примерно через 10 лет.

Страна является популярным местом для туризма: в частности, пассажиропоток на прямом авиамаршруте Москва — Денпасар на острове Бали в 2025 году вырос почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 92 тыс. человек.

За последние пять лет товарооборот между Россией и Индонезией вырос на 80%, достигнув в 2024 году $4,3 млрд, в период с января по октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив $3,6 млрд. Около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию.

Весной российское правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. Договоренности предусматривают постепенное обнуление пошлин по 90% товарной номенклатуры взаимной торговли. Российским экспортерам такие условия позволят экономить около 2,9 млрд руб. в год. Предполагается, что либерализация торговли поможет нарастить взаимный товарооборот стран ЕАЭС и Индонезии, объемы которого пока остаются весьма скромными.

В апреле в Джакарте состоялось заседание Российско-Индонезийской рабочей группы по торговле, промышленности и инвестициям. На встрече стороны уделили внимание вопросам устранения нетарифных барьеров в торговле, прежде всего в сфере сельского хозяйства и промышленности, сертификации продукции. Представители стран обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетической и продовольственной безопасностей, критических минеральных ресурсов и инфраструктуры. Индонезийские эксперты обозначили встречную заинтересованность в сотрудничестве с Россией в сфере разработки и производства новых материалов, диверсификации энергобаланса страны, включая интеграцию в него атомной энергетики.

Вскоре президент Индонезии Прабово Субианто посетил Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства и вопросы энергетической безопасности. Позднее было объявлено о соглашении о поставках российской сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа. Россия готова предложить Индонезии передовые решения алюминиевой отрасли, при этом страны сотрудничают в этой отрасли более 20 лет. Среди перспективных направлений взаимодействия — строительство, мостостроение, судостроение.

Согласно заявлению помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева, Россия и Индонезия начинают реализацию плана совместных мероприятий, направленного на развитие сотрудничества Москвы и Джакарты в морской сфере. Первая рабочая группа займется вопросами развития судостроения, модернизации портов и использования новых логистических маршрутов. Вторая будет заниматься устойчивым развитием морских и рыбных ресурсов. Третья уделит внимание проведению совместных научных исследований и подготовке кадров.

Свердловскую область с Индонезией связывает торгово-экономическое, образовательное и гуманитарное партнерство. По итогам 2025 года Индонезия входила в топ-30 торговых партнеров региона.

Согласно данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, общий товарооборот превышает $45 млн.

Со Среднего Урала в страну отправляются металлы и изделия из них, минеральная продукция, прокатные валки, медицинская техника, химическая продукция. Из Индонезии импортируются продовольственные товары, черные металлы и изделия из них, средства наземного транспорта, электрическое оборудование, химическая продукция. Экспорт превышает импорт.

В 2025 году делегация Свердловской области посетила Джакарту с бизнес-миссией. В ее состав вошли восемь компаний из сфер производства промышленного оборудования, медицины, фармацевтики и IT. Представители компаний провели более 50 переговоров — главным экономическим итогом деловой миссии стало заключение контрактов на сумму $2,8 млн. В частности, достигнуты договоренности о поставках инсулина и оборудования для экологичной и эффективной очистки нефтяных скважин.

Большой интерес у иностранных коллег вызвали решения в сфере цифровизации «Безопасный город» — например, системы распознавания лиц для проекта Jakarta Smart City. Кроме того, прошли масштабный бизнес-форум и биржа контактов с участием более 50 индонезийских компаний.

Активно развиваются гуманитарные связи. В УрФУ обучаются порядка 25 индонезийских студентов, вуз публикует совместные научные работы. В Джакарте УрГПУ открывает центры открытого образования и преподаванию (преподавания? Или по преподаванию?) русского языка.

В октябре прошлого года в индонезийской столице прошел масштабный фестиваль «Россия в сердце Индонезии». «Именно укрепление этих культурных и образовательных связей создает прочный фундамент для того, чтобы в будущем туристический обмен и прямое авиасообщение стали логичным продолжением нашего партнерства»,— отметили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

История взаимоотношений Свердловской области и Индонезии имеет глубокие корни — благодаря созданным связям между страной и регионом укрепился прочный фундамент доверия. Так, в 1956 году первый президент Индонезии господин Сукарно посетил Свердловск, где ознакомился с промышленным и культурным потенциалом Среднего Урала. При действующем президенте страны Прабово Субианто в 1997 году была совершена совместная экспедиция на Эверест. Глава государства взял лично на себя ее организацию и финансирование. Профессиональные уральские альпинисты-высотники выступили инструкторами и помогли индонезийским военным успешно водрузить национальный флаг на самой высокой точке Земли.

Этим событиям на промышленной выставке «Иннопром» посвятят уникальный гуманитарный выставочный проект «Урал — Индонезия: к вершине сотрудничества».

Министерство подготовило архивные кадры, личные вещи и экипировку альпинистов, а также фотографии момента водружения флага Индонезии. На стенде Свердловской области 7 июля участник экспедиции, почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Евгений Виноградский расскажет о закулисье подготовки, драматичных моментах восхождения, сложнейшей ночевке на высоте 8,5 тыс. м, а также о том, как эта экспедиция повлияла на межгосударственные отношения.

Торжественная церемония, официально давшая старт подготовке Индонезии к участию в «Иннопроме», прошла 21 октября в Джакарте. Тогда был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности республики Индонезии и оператором выставки «Формика Ивент». С индонезийской стороны документ подписал генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному и международному промышленному доступу Министерства промышленности Республики Индонезия Три Супонди, с российской — программный директор выставки Антон Атрашкин.

Ирина Пичурина