Дома пострадали в Курске в результате массированной атаки беспилотников

В небе над Курском сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города. Один БПЛА врезался в технический этаж многоэтажного дома на проспекте Клыкова. По предварительным данным пострадавших нет. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По поручению главы региона на место происшествия выехали его заместитель Олег Горячев и мэр Курска Евгений Маслов. Задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром 7 июля дом обследует комиссия по оценке ущерба. Курян призывают не приближаться к фрагментам БПЛА, не пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить.

По данным оперативного штаба Курской области, опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе накануне в 21:18 и действует до сих пор. Ночью, около 1:30, также была объявлена авиационная опасность и ракетная опасность в Глушковском районе. Отбой ракетной опасности последовал около 3:00.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ночью 6 июля ВСУ ударили по градирне строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2 в городе Курчатове. Работа Курской атомной станции продолжена в штатном режиме. Экологических рисков и угроз для жителей не возникло: система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию.

Денис Данилов