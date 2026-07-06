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ВСУ атаковали строящуюся Курскую АЭС-2

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что ночью 6 июля ВСУ ударили по градирне строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2 в городе Курчатове. Об этом сообщает РИА «Новости». Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2

Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Лихачева, атака со стороны Украины, предварительно, совершена с помощью БПЛА. Удары также зафиксированы в районах Ленинградской и Смоленской атомных электростанций.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», Курская АЭС-2 также подверглась атаке ВСУ в сентябре прошлого года. В результате падения БПЛА на площадке возводимого объекта было повреждено здание — его посекли осколки.

Кабира Гасанова