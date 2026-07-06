Хинштейн: работа Курской атомной станции не нарушена после удара по АЭС-2

Работа Курской атомной станции после удара ВСУ по градирне строящегося энергоблока №2 АЭС-2 в городе Курчатове продолжается в штатном режиме. Экологических рисков и угроз для жителей не возникло: система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства ПВО и РЭБ ликвидировали 12 БПЛА, следовавших в направлении Курчатова. Атака на градирню АЭС-2 произошла ночью 6 июля. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, удары также зафиксированы в районах Ленинградской и Смоленской атомных электростанций.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», Курская АЭС-2 уже подвергалась атаке ВСУ в сентябре прошлого года. В результате падения дрона на строительной площадке одно из сооружений получило повреждения от осколков.

Кабира Гасанова