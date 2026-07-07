Для всех московских аэропортов ввели ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации. Работа Жуковского была остановлена полностью. Остальные аэропорты принимают и выпускают самолеты «по согласованию с соответствующими органами» — пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Меры приняли ради обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Сегодня ночью в Москве сбили 14 БПЛА, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.