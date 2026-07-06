Цифра за цифрой

Цифровизация — термин, который используется все чаще. Челябинская область — от госслужб до обычных граждан — стремится максимально интегрировать ее в различные жизненные и рабочие процессы. Однако часто само понятие цифровизации остается неправильно понятым либо смешивается с термином автоматизации. И сама цифровая трансформация может быть разной для разных отраслей человеческой деятельности, в которые внедряют новые технологии. При этом, независимо от имеющихся различий, власти и бизнес сходятся во мнении, что без нее успешное будущее невозможно. И цифровизация должна быть не только полезной, но и безопасной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По официальным данным, Челябинская область благодаря долгой работе над цифровизацией региона добилась значительных успехов в этой сфере. Так, в 2025 году Южный Урал занял второе место в рейтинге руководителей цифровой трансформации субъектов России. Оценка проводилась по 18 критериям, включая госуслуги, искусственный интеллект и поддержку ИТ-отрасли. По состоянию на май 2026 года область находится в топ-5 субъектов России.

По количеству внедренных ИИ-решений Южный Урал занял в 2025-м третье место среди регионов страны: 25 местных разработок уже внедрены в экосистему области, часть из них получили признание на федеральном уровне. Среди проектов: «умный» трамвай с функцией конт­роля за безопасностью движения и обнаружением препятствий на пути следования, автономный мобильный комплекс с фото- и видеофиксацией «Дозор-М3», система мониторинга захламленности контейнерных площадок.

Но почему же мы говорим именно о цифровизации, а не об автоматизации? Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов подчеркивает, что это разные понятия, хотя они и связаны.

«Автоматизация — это когда мы меняем бумагу на цифру: например, была распечатанная ведомость — стала электронная таблица. Удобно, быстрее в обработке, но процесс остается тем же: мы просто перенесли привычные действия в электронный вид. Цифровизация — это уже про связность. Не просто оцифровываем, а соединяем эти автоматизированные участки между собой в цифровые платформы. Возникает единая среда, где данные перетекают из одной системы в другую, и появляется синергия»,— рассуждает Игорь Фетисов.

Кроме того, цифровизация может иметь разные цели. Например, в гос­управлении она нужна для того, чтобы услуги для человека стали более удобными. В образовании и социальной сфере на первом месте находятся доступность и адаптация под разные группы людей. В промышленности и на производстве цифровизация делает процессы эффективнее и более контролируемыми, чтобы видеть, как работает линия в реальном времени, вовремя замечать отклонения, планировать техническое обслуживание до поломки.

Министр информационных технологий региона отдельно выделяет, что даже при такой разнице у цифровизации есть сквозные технологии, которые проходят через все отрасли. Во-первых, данные должны работать как единое целое, а не находиться в изолированных системах. Во-вторых, искусственный интеллект необходим для избавления человека от рутинных процессов и помощи в принятии управленческих решений на основе имеющейся информации. В-третьих, данные должны быть на­дежно защищены, а доступ к ним — строго регламентирован. Кроме того, технология не может быть неудобной или опасной для человека.

Цифровизация в жизни южно­уральцев чаще всего касается доступа к связи и интернету. В Челябинской области 93% территории региона, на которой проживает 99% населения, покрыто сетями мобильной связи. Более 93% домохозяйств имеют широкополосный доступ в интернет. Развитие сетей ведется в рамках федеральных и региональных проектов. За время действия этих программ к интернету подключены более 340 малых населенных пунктов, где проживают в общей сложности около 90 тыс. сельчан. Для телекоммуникационных компаний на Южном Урале действуют комплексные меры поддержки, среди них: компенсация из бюджета области до 90% затрат при развитии сетей связи в сельской местности, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и 50% налога на имущество.

Так цифровизация облегчает жизнь граждан. Однако Южный Урал не смог бы стать лидером федеральных рейтингов, если работа велась бы только в этой части. Региональные власти обращают внимание и на компании, которым необходимо модернизировать административные и производственные процессы. Они получают различную господдержку.

Впрочем, без инициативы самих организаций было бы невозможно внедрить цифровизацию. Многие компании и предприятия уже долгие годы сами работают над этим, преследуя собственные цели. Как отмечает член комитета по развитию искусственного интеллекта, цифровых и информационных технологий Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, гендиректор и совладелец кирпичного завода «Кемма» Иван Горнов, цифровизация может выполнять для его предприятия две глобальных задачи — контроль за действующими мощностями и моделирование будущих ситуаций.

«На нашем предприятии в первую очередь инструменты цифровизации используются в обеспечении технологических процессов, начиная с мониторинга оборудования — что и как мы производим, когда необходимы ремонты, мониторинг за произведенным продуктом. Они делают подобные процессы эффективнее, исключая человеческий фактор. Во вторую очередь цифровизация позволяет моделировать ситуации без участия техники. Условно, искусственный интеллект при изменении вводных может спрогнозировать потенциальный результат производимого продукта. Если говорить о бережливом производстве, то ИИ в последующем будет давать рекомендации, как оптимизировать те или иные процессы. Нельзя недооценивать цифровизацию в сервисе. Тот же самый цифровой документооборот, различные боты, программы, которые используются для контроля доступа, мониторинга системы безопасности или соблюдения правил техники безопасности. Это целый комплекс решений»,— резюмирует Иван Горнов.

Многие предприятия уже заметили изменения в процессах благодаря внедрению цифровизации. Одним из примеров является группа компаний «Метран». Они ускорили процесс поиска тендеров, что потенциально позволяет зарабатывать больше.

«У нас есть проект на основе искусственного интеллекта: это агент, который каждый день автоматически ищет тендеры и отправляет тендерному специалисту сводку. Ее предварительно обрабатывает нейросеть, выбрасывая мусор и отдавая только полезные тендеры. Метрика здесь простая: раньше человек вручную занимался поиском тендеров самостоятельно и тратил в день четыре часа. На данный момент сводку от агента тендерный специалист разбирает за 30 минут. Если говорить об эффективности поиска, то сейчас более 70% тендеров, находящихся в работе, были найдены при помощи агента. Кроме того, мы создаем собственный цифровой продукт на продажу. Сейчас мы готовим корпоративную AI-платформу, которая будет закрывать проблемы организации всего ИИ-ландшафта на предприятии и угрозы утечки данных и информационной безопасности в сфере ИИ»,— рассказывает руководитель группы цифровой трансформации группы компаний «Метран» Никита Дунов.

Цифровая трансформация в Челябинской области происходит за счет людей, которые в состоянии эти решения применять и внедрять, подчеркивают эксперты. И на Южном Урале выстроена экосистема подготовки ИТ-кадров: на базе Центра развития цифровых технологий организуют образовательные мероприятия с привлечением преподавателей из ИТ-компаний. За последние пять лет проведено 750 встреч и занятий, их посетили более 32 тыс. человек. При участии ИТ-организаций на базе вузов созданы лаборатории, где студенты решают прикладные задачи бизнеса.

А в рамках нацпроекта «Экономика данных» на базе ЮУрГУ работают Центр образовательных программ топ-уровня в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения «ВиртУм», а также центр «Цифровой Урал», студенты которого углубленно изучают облачные вычисления, интернет вещей, автоматизацию производственных процессов и цифровые финансы. С 2024 года в регионе открыта «Школа 21» Сбербанка, где любой желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. С момента запуска проекта отбор прошли более 1,5 тыс. человек, зачислено на основное обучение более 400 студентов.

Виталина Ярховска