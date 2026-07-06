В поисках возможностей для роста

Экономика Челябинской области находится в непростой ситуации. Индекс промышленного производства падает, у крупнейших предприятий главной отрасли региональной экономики — металлургии — фиксируется снижение производства и выручки, а прибыль, у кого есть, почти нулевая. Свои проблемы у машиностроения и строительства. Все это сказывается и на бюджете региона. Его дефицит в 2026 году достиг 72,5 млрд руб. Тем не менее власти региона не теряют оптимизма и уверены, что за каждым снижением наступит рост, к которому нужно быть готовым. Главными же резервами для роста региональной экономики в правительстве Челябинской области видят повышение эффективности бизнеса, в том числе рост производительности труда, более разностороннее развитие промышленности, внутрирегиональной кооперации, поиск новых рынков сбыта продукции, а также активное развитие самых перспективных направлений: роботизации, цифровизации и экологических проектов.

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Непростые цифры

Экономика Челябинской области, как обозначают сложившуюся в ней ситуацию региональные власти, «испытывает понятные сложности».

По свежим данным Росстата, индекс промышленного производства за первые пять месяцев 2026 года составил всего лишь 93,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Впрочем, весной наметился определенный позитивный тренд: тот же показатель в мае 2026 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее — 98,5%, а по сравнению с апрелем нынешнего года в мае и вовсе произошел рост — 102,2% (несмотря на майские праздники). Но насколько этот тренд устойчив, покажет время.

А пока статистические данные неумолимы.

По видам экономической деятельности наибольшее падение индекса за первые пять месяцев текущего года зафиксировано в обрабатывающих производствах — 92,6%. «Обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха» показало 95,9%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 98,8%. Рост зафиксирован только в добыче полезных ископаемых — 103,6%.

Если углубляться в структуру данных Росстата, то среди основных видов добывающих и обрабатывающих производств наибольшее снижение показателей — в графах «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (76,4% в январе-мае 2026 года), «производство прочих транспортных средств и оборудования» (80,8%), «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (84,9%), «производство электрического оборудования» (86,2%), «производство химических веществ и химических продуктов» (85,6%) и, наконец, «производство металлургическое» (90,6%).

По видам выпускаемой продукции сильнее всего из системно значимых просели «трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные» — всего 59,6% в первые пять месяцев текущего года по сравнению с январем-маем 2025 года (основные проблемы здесь у челябинского филиала ТМК, в который был преобразован Челябинский трубопрокатный завод). Еще круче спад в производстве обуви — всего 32,1%, и это результат фактического закрытия головного производства компании «Юничел», еще недавно крупнейшего производителя кожаной обуви в России.

Последнее отражает серьезный спад, в котором пребывает основная отрасль экономики Южного Урала — металлургия, и прежде всего проблемы, с которыми столкнулось крупнейшее предприятие (и крупнейший налогоплательщик) области Магнитогорский металлургический комбинат.

По данным годового отчета ММК за 2025 год, комбинат по-прежнему является лидером на рынке металлопродукции в России с долей в 17,6%, при этом более 90% продукции реализуется в России и странах ближнего зарубежья. Однако проблемы в двух отраслях, являющихся главными потребителями продукции металлургов — машиностроении и строительстве — привели в 2025 году к падению выпуска продукции (9,1 млн тонн чугуна против 9,5 млн годом ранее и 10,2 млн тонн стали против 11,2 млн в 2024 году).

Вместе с падением производственных показателей снизилась и выручка группы ММК — с 768,46 млрд руб. в 2024 году до 609,86 млрд руб. в 2025-м. Показатель EBITDA упал до 80,75 млрд руб., а чистая прибыль головной структуры группы, ПАО «ММК», составила 21 млрд руб. против 91,14 млрд руб. годом ранее.

Падение производственных показателей в региональной металлургии продолжается и в нынешнем году. По все тем же данным Росстата, производство стали в первые пять месяцев 2026 года составило 90,7% от уровня прошлого года, производство готового проката — 93,7%.

Еще один значимый показатель — производство электроэнергии, оно составило 90,7% от уровня прошлого года.

Трудности в экономике отражаются и на общей бизнес-активности, в том числе не связанной непосредственно с промышленным производством.

Так, по данным собственных исследований платформы объявлений «Авито», за год в Челябинске на 22% выросло предложение на рынке аренды коммерческой недвижимости. Наибольший рост по сравнению с маем 2025 года показали офисы — экспозиция свободных помещений выросла на 32%. На 20% увеличилось предложение помещений свободного назначения, на 13% — свободных торговых помещений. В сегменте складской недвижимости показатель вырос на 28%, но также на 12% повысился и спрос. Все чаще на том же «Авито» и аналогичных платформах можно встретить объявления о продаже недвижимости и\или готового бизнеса, в том числе производственного, вместе с промбазами.

Иными словами, предприниматели все чаще готовы просто «выйти в кэш». К тому же сохраняющаяся высокой ключевая ставка ЦБ и связанные с ней ставки по депозитам в банке дают неплохой стимул к простому и минимально рисковому размещению средств.

Впрочем, есть и виды производственной деятельности, которые в нынешнем году показывают видимый, а порой и значительный рост.

В горнодобывающей промышленности это «добыча прочих полезных ископаемых» (показатель индекса за январь-май 2026 года — 113% по сравнению с тем же периодом 2025-го) и «добыча металлических руд» (101,8%).

Из других областей промышленности рост по статистике показали категории «производство мебели» (140,9%), «производство прочих готовых изделий» (111,4%), «производство одежды» (111,3%), «лекарственных средств и материалов» (123,2%).

Из видов выпускаемой продукции лучшие показатели в пищепроме: производство мяса крупного рогатого скота в январе-мае выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, производство мяса и субпродуктов птицы — на 5,8%, производство муки — на 5,9%. На 3,9% выросло производство горячей воды и пара (вероятно, из-за чуть более длительного отопительного сезона).

Впрочем, эти успехи даже близко не перекрывают проблемы прежде всего в металлургии, машиностроении и строительном секторе. Даже упавшая на 20% выручка ММК остается в разы больше совокупной выручки всех региональных предприятий агропромышленного сектора или строительства.

Понятные рецепты

Власти Челябинской области, признавая непростую ситуацию, подчеркивают, что до этого несколько лет экономика региона, и в том числе промышленность, росли опережающими темпами, а ВРП Челябинской области за последние годы увеличился практически в два раза, до показателя в 3 трлн руб. Кроме того, есть определенная уверенность в том, что вслед за снижением последует и период очередного роста.

«Одно из важнейших свойств экономических процессов — цикличность. И всегда после спада будет рост. Поэтому даже во время кризиса нужно думать и готовиться к будущему росту»,— заявил в недавнем интервью «Ъ-Южный Урал» губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, несмотря на определенные сложности с инвестициями, именно сейчас предпринимателям, бизнесу нужно думать о повышении эффективности, о переходе на новую технологическую базу, о повышении производительности труда. И ключевыми приоритетами здесь являются вложения в образование, модернизация существующих и строительство новых производств.

«Челябинская область — мощнейший промышленный, индустриальный регион. Это наши исторические компетенции, от которых мы никогда не отказывались. Но понятно, что наши металлургические, машиностроительные, приборостроительные предприятия должны быть самыми современными. А модернизация действующих и строительство новых производств основаны на самых современных технологиях, которые дают возможность запуска высокоэффективных рабочих мест с высокой производительностью труда, а значит, и с высокими зарплатами»,— подчеркнул Алексей Текслер.

«Внешнее давление сильное, но внутренний потенциал — в эффективности, технологиях, собственной инженерии и кооперации — далеко не исчерпан»,— уверен первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк (см. интервью на стр. 10).

По его мнению, в такие периоды, как текущий год, особенно важно видеть, где у экономики и у предприятий есть внутренние резервы. По мнению Ивана Куцевляка, прежде всего это производительность труда. Другой большой резерв — роботизация и автоматизация. Здесь у Челябинской области, которая является безусловным лидером в России по производству промышленных роботов, есть свои преимущества. Кроме того, по мнению Куцевляка, есть резервы «и в кооперации, и в переходе к продукции следующих переделов. И, конечно, в поиске новых рынков в России и на внешнем контуре». А еще — в дальнейшем развитии агромпромышленого комплекса и туристической отрасли.

«Иногда рост начинается не со строительства нового цеха, а с наведения порядка в действующем производстве. По предприятиям, которые участвуют в проекте по производительности труда, мы видим вполне прикладной результат: процессы ускоряются, незавершенное производство сокращается, выработка растет»,— отмечает первый вице-губернатор региона.

Дмитрий Моргулес