«Цена соленой сельди в России почти втрое ниже, чем в СССР»

Розничная стоимость неразделанной мороженой рыбы в России на 29 июня, по данным Росстата, составила 363,4 руб. за 1 кг, прибавив год к году 14,1%. Это один из наиболее подорожавших продуктов питания. О ценообразовании на российскую рыбу и том, была ли она в СССР, как кажется, доступнее, в статье для “Ъ” рассказывает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Зверев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Можно ли сравнивать цены на рыбную продукцию в СССР и современной России? Ответ простой: цены всегда полезно сравнивать. Но добросовестный исследователь будет сравнивать цены из разных эпох не друг с другом, а с современной им покупательной способностью населения, структурой выпускаемой продукции и с тем уровнем рентабельности, который такие цены способны обеспечить.

«Фантомные боли» советского рыбхоза — это легенды о невообразимо дешевой рыбопродукции, в изобилии представленной по «всем городам и весям нашей социалистической Родины». Не было такого! Хорошее снабжение торговой сети, общепита рыбопродукцией и богатый ассортимент кулинарии были уделом полутора десятков регионов — столичных и прибрежных. Уровень технологического развития отрасли был весьма низок. Неслучайно в 1976 году была предпринята попытка (к сожалению, безуспешная) резкого его повышения.

С 1970 по 1990 год — «золотой век советского рыбхоза» — при росте объема общего вылова в 1,44 раза выпуск пищевой продукции увеличился только в 1,26 раза. Пропорционально темпам вылова росло только производство технической продукции. Ее объем тогда увеличился в 1,46 раза.

Если в 1970 году из 1 тонны сырца производилось 449 килограммов пищевой продукции, то в 1990 году всего 393 килограмма. За двадцать лет технологический уровень советского рыбхоза снизился на 12,5%.

Многие виды рыбопродукции, которые сейчас пользуются высоким спросом у потребителей, в советский период отсутствовали на полке магазинов. Внедрение в массовое производство, например, филе минтая заняло более четверти века! Впервые в повестку технологического переустройства отрасли это было поставлено еще в феврале 1968 года во время поездки министра рыбного хозяйства СССР Александра Ишкова на Камчатку. Первый в Советском Союзе БАТМ (большой автономный траулер морозильный.— “Ъ”) был оборудован филетировочными линиями для производства филе минтая спустя почти двадцать лет, зимой 1986 года — БАТМ «XXVII Съезд КПСС».

Но «одна дождинка еще не дождь». Фактически массовое производство филе минтая началось уже в конце 1990-х годов. Учитывая несостыковку ассортимента, цены на продукцию, которая отсутствовала в массовой советской торговле в 1970-е годы прошлого века, сравнить не представляется возможным.

Зато можно сравнить цены, допустим, на сельдь и красную икру. Один килограмм баночной сардины иваси специального посола до весны 1984 года стоил 3,2 руб. Товар расходился медленно, покупали его неохотно. Сбыт пошел оживленнее после снижения цены до 2,5 руб. Итак, на рубеже 1970–1980-х годов килограмм баночной сардины иваси стоил 3,2 руб. Средняя зарплата в СССР тогда составляла 130 руб. Следовательно, килограмм соленой сардины иваси обходился в 2,5% среднемесячной зарплаты советского человека.

Сейчас в магазинах килограмм соленой сельди «матье» (сельдь — не сардина иваси!) стоит менее 1 тыс. руб. Средняя зарплата в России в 2026 году 106 тыс. руб. Килограмм соленой сельди обходится в 0,9% среднемесячного заработка россиянина. Доля среднемесячной зарплаты, в которую обходится килограмм соленой сельди, в современной России почти втрое ниже, чем в СССР.

Еще ярче пример с красной икрой. В СССР 140-граммовая баночка красной икры стоила 4,62 руб., а значит, килограмм — 33 руб. Это 25% среднемесячной зарплаты советского человека в 1970-х — начале 1980-х годов. Достать красную икру было практически невозможно. Разве что в праздничных наборах к 1 Мая и 7 Ноября или в спецмагазинах.

Сейчас килограмм красной икры стоит чуть более 9 тыс. руб. и обходится в 8% среднемесячной зарплаты. Сравнительная цена килограмма красной икры в современной России втрое ниже, чем в СССР.

Доступность красной икры — кратно выше: лежит в любом продуктовом магазине.

Конечно, нельзя не остановиться на экономическом абсурде ценообразования в СССР. Розничная стоимость на некоторые виды рыбопродукции, в первую очередь на рыбные консервы, целенаправленно занижалась, потому что такая продукция считалась «народной». В начале 1970-х годов розничная цена за 227-граммовую банку нерки и кижуча в собственном соку составляла 0,66 руб., за такую же банку кеты и горбуши — 0,5 руб. Консервы из нерки были рентабельными для производителя: оптовая цена за туб составляла 590 руб. при себестоимости 353 руб. Зато консервы из горбуши — наоборот: при оптовой цене за туб 447 руб. себестоимость составляла 516 руб.

«Дешевые» для потребителя консервы из камбалы тоже были недешевыми для рыбопереработчиков. 240-граммовая баночка «Камбалы в томатном соусе» стоила 0,45 руб., оптовая цена туб составляла 402 руб. при себестоимости в 461 руб.

Себестоимость продукции на 15% превышала оптовые цены. Кто платил? До 1977 года разницу между себестоимостью и оптовой ценой рыбопереработчикам возмещало Министерство торговли СССР. С1977 по 1986 год — после выхода постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 26 октября 1976 года — Министерство рыбного хозяйства СССР.

После 1986 года? Ну вы сами знаете… Советский рыбхоз — это особая вселенная. Сравнивать ее с современной рыбной отраслью — особенно их экономические координаты — пустое занятие. А вот изучать и учитывать опыт советского рыбхоза — занятие полезное.