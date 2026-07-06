ГИБДД усилит патрулирование трасс региона из-за нелегальной продажи топлива

Сотрудники ГИБДД усилят патрулирование нижегородских дорог, чтобы не допустить нелегальную торговлю топливом с бензовозов. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам заседания оперативного штаба, посвященного ситуации на АЗС.

Кроме того, ДПС рекомендовано подключиться к регулированию дорожного движения в районе заправок. Предполагается, что сотрудники службы будут информировать водителей в очередях о наличии топлива и перспективах подвоза, чтобы автомобили не затрудняли движение общественного транспорта.

Напомним, ситуация с топливом на нижегородских заправках обострилась на прошлой неделе: к 4 июля поставки бензина и дизеля на АЗС сократились на четверть, а спрос увеличился на 60 — 70%. Часть заправок закрылась за отсутствием топлива, на других наблюдались очереди в десятки машин. Сейчас, по данным областных властей, поставки нормализовались: компании ТЭК увеличили отпуск примерно на треть. Чтобы сбалансировать спрос, правительство прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням в зависимости от номеров автомобилей.

Подробнее о том, как власти решают проблему, — в материале «Ъ-Приволжье» «Баки зальют по коду».