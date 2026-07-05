Поставки бензина на АЗС в Нижегородской области сократились на четверть

Поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС Нижегородской области за последние три дня сократились на 25%, сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом спрос на топливо вырос на 60–70%. «На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, вызванного снижением предложения и ажиотажным спросом», — отметил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Власти договариваются о повышении отгрузки топлива с ЛУКОЙЛом, Газпромнефтью, Роснефтью, Татнефтью и другими нефтяными компаниями. Также в Нижегородской области разрабатывают интерактивную карту наличия бензина на заправках: водители смогут информировать нижегородцев о наличии или отсутствии очередей на заправках. «Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях», — уточнил Глеб Никитин.

Он заверил, что общественный транспорт, экстренные и коммунальные службы получают топливо в полном объеме. Если к понедельнику баланс поставок не будет достигнут, власти примут дополнительные меры, подытожил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские власти не стали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС: некоторые из них самостоятельно вводили лимиты из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса. При этом власти собирают жалобы на незаконную торговлю топливом. За неделю бензин в регионе подорожал на 2,4%.

Владимир Зубарев