Баки зальют по коду

Правительство Нижегородской области прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням в зависимости от номеров автомобилей. Таким образом региональные власти рассчитывают синхронизировать спрос с «адекватным уровнем поставок»: по словам губернатора Глеба Никитина, если на прошлой неделе регион действительно столкнулся с «большим сокращением предложения», спровоцировавшим ажиотажный спрос, то сейчас поставки вышли на «нормальный уровень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 июля провел оперштаб по ситуации с топливом с участием силовиков и «ключевых компаний ТЭК». Заседание было посвящено дефициту топлива на АЗС. Ситуация обострилась на прошлой неделе к выходным: к 4 июля поставки бензина и дизеля на заправки в Нижегородской области, по данным главы области, сократились на четверть, а спрос увеличился на 60 — 70%. Часть заправок закрылась за отсутствием топлива, на других наблюдались очереди в десятки машин. Напряжение на АЗС сохраняется до сих пор, хотя коммунальные и экстренные службы, а также общественный транспорт властям удается обеспечивать топливом в полном объеме.

«Большое сокращение предложения произошло 1 — 2 июля. Потом мы, по сути, пожинали плоды этого падения: в силу дефицита возник ажиотажный спрос. Люди не виноваты — они реагировали на объективную реальность», — пояснил по итогам заседания оперштаба губернатор. Сейчас же, по его словам, дефицит образует уже сохраняющийся повышенный спрос — с 5 июля поставки топлива нормализовались: за несколько последних дней нефтяные компании увеличили отгрузку топлива на нижегородские АЗС почти на треть. «Мы видим абсолютно адекватный уровень поставок и предложения, главная задача — синхронизировать с ним спрос», — отметил глава области.

Сейчас на заправках действует ограничение продажи до 40 л в одни руки, хотя власти официально их не вводили: это сделали сами сети заправок. В частности, лимиты действуют на АЗС ЛУКОЙЛа, а «Газпромнефть» и «Татнефть» ограничили продажу топлива в канистры для водного транспорта и другой техники.

В качестве дополнительных мер распределения трафика в правительстве прорабатывают вариант с продажей бензина на заправках по четным и нечетным дням недели в зависимости от госномеров автомобилей и другой техники. Так, машины с номерами, которые начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8, смогут заправиться по четным дням, а с цифрами 1, 3, 5, 7 и 9 — по нечетным.

Кроме того, чтобы «справедливо распределить бензин в условиях его дефицита» и гарантировать возможность заправки на конкретных АЗС, планируется ввести продажи по QR-кодам на пилотной территории. Она пока не определена, но в перспективе власти рассчитывают распространить эту систему на всю Нижегородскую область.

Также регион договорился с нефтяными компаниями о снабжении топливом муниципалитетов и оперативном подписании договоров с поставщиками для предприятий, у которых сейчас нет законтрактованных объемов поставки, подчеркнул губернатор.

Все это позволит сбалансировать рынок топлива в Нижегородской области в ближайшие дни, надеются в правительстве. Глеб Никитин попросил нижегородцев отнести к неудобствам «с пониманием» и пообещал «позитивную динамику» уже на этой неделе.

Пресс-центры ЛУКОЙЛа, «Газпромнефти» и Teboil оперативно не ответили «Ъ» на запросы о перспективах поставок, запасах топлива и возможного колебания цен.

Владимир Зубарев