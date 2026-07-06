В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с ГСМ

На территории Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за сложившейся ситуации с топливом. Соответствующее решение принято по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Изменены параметры отпуска нефтепродуктов на одну транзакцию на АЗС: 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Режим приоритетной заправки для экстренных, коммунальных служб, общественного транспорта на АЗС сети «Газпромнефть» сохраняется», — написал в своем канале в «Макс» губернатор Андрей Травников.

В конце прошлой недели власти региона сообщили о том, что ситуация с топливообеспечением Новосибирской области «остается напряженной». Многие АЗС в области не работают. При этом на действующих топливных станциях — очереди. Ранее в областном правительстве заявили, что ведут переговоры с Минэнерго РФ и ПАО «Газпром нефть» о наращивании поставок всех видов топлива в регион. Вице-губернатор Олег Клемешов отметил, что ежедневный отпуск бензина в Новосибирской области вырос в полтора раза по сравнению с обычным уровнем.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. В конце июня несколько АЗС в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам. Тогда же правительство региона рекомендовало сетям АЗС ограничить продажу топлива. Бензина — 40 литров, дизельного топлива — 80 литров, на трассах — 200 литров.

Александра Стрелкова