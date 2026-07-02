Новосибирские власти просят «Газпром нефть» увеличить поставки ГСМ в регион

Власти Новосибирской области ведут переговоры с Минэнерго РФ и ПАО «Газпром нефть» о наращивании поставок всех видов топлива в регион. Областной оперативный штаб отметил, что ситуация с ГСМ на заправках осложнилась.

«Все мы видим и очереди на АЗС, и закрытые заправки. Связано это с двумя факторами. Прежде всего — с сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков независимым сетям. В результате на автозаправочных станциях независимых участников розничного рынка отмечается отсутствие некоторых видов автомобильного топлива. Ряд независимых автозаправочных станций остановил свою деятельность»,— заявил руководитель штаба, вице-губернатор Олег Клемешов (цитата по каналу правительства региона в «Макс»).

Кроме того, отметил господин Клемешов, сославшись на участников рынка, ежедневный отпуск бензина вырос в полтора раза по сравнению с обычным уровнем. Губернатор Андрей Травников призвал жителей области «планировать свои поездки с учетом складывающейся обстановки».

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе оперативный штаб рекомендовал владельцам АЗС ввести ограничения на отпуск топлива: до 40 л бензина и до 80 л (на трассовых АЗС — 200 л) дизельного топлива по одной транзакции. В канистры — не более 10 л.

Валерий Лавский