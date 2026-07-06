Хинштейн призвал курских чиновников сократить выезды для экономии бензина

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 6 июля на оперативном совещании в облправительстве попросил представителей исполнительной власти региона минимизировать выезды. Там, где возможно, чиновникам рекомендовано ограничиться проведением совещаний в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

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Господин Хинштейн подчеркнул, что не говорит о необходимости «запретить движение для чиновников», которым зачастую требуется выезжать на объекты, чтобы контролировать ситуацию.

«Здесь важно сохранять золотую середину. Там, где можем обойтись без выезда, — пожалуйста, обходимся без выезда. Там, где можем не собирать всех глав, а провести ВКС — там проводим ВКС»,— пояснил глава региона.

По словам губернатора, он рассчитывает, что ситуация будет выправляться и в регионе, и в масштабах всей страны.

Заместитель губернатора Сергей Фофанов на совещании доложил, что власти ведут переговоры с нефтяными компаниями об увеличении поставок топлива. В частности, «Роснефть» увеличила в июле объем отгрузок в Курскую область на 30%, аналогичные обращения были направлены в «Лукойл» и «Газпром», где они, по словам господина Фофанова, находятся в работе.

Ранее, 2 июля, Александр Хинштейн заявил, что компании «Роснефть» сейчас являются основными заправками, которые работают в Курской области. При этом «несмотря на общую тенденцию» цены на них не поднимаются. Однако количества заправок недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности автомобилистов и избежать очередей: в области больше половины частных АЗС, которые не входят в структуру сетевых компаний и продают топливо намного дороже. Как сообщал «Ъ-Черноземье», ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен на частных АЗС в Курской области. Сегодня на заседании регионального оперативного штаба должны быть представлены результаты проверок.

Денис Данилов