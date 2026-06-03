Суд отклонил два иска к курской корпорации развития на 441 млн рублей

Арбитражный суд Курской области отказал ООО «Специализированный застройщик “Инфраструктурные проекты”» (структура «Агентства развития строительства Курской области») во взыскании 440,7 млн руб. с ликвидируемого на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Застройщик пытался взыскать с корпорации указанную сумму в рамках двух исков с сентября 2025 года. Первое дело — с требованиями на 217,2 млн руб. — сразу рассматривалось в закрытом режиме, второе (223,4 млн руб.) — после вступления в него прокурора. До декабря 2025 года в документах суда публиковались сведения о том, что вторая сумма — задолженность и пени по договору подряда от декабря 2022 года.

В итоге третьими и иными лицами при рассмотрении исков выступали областная прокуратура, УФНС по региону, областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курской области», а также Минобороны, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО и управление Федерального казначейства по региону.

По данным арбитражной картотеки, с 2014 года АО «Корпорация развития Курской области» стало участником 85 дел, в 56 из них организация выступает ответчиком. Последний иск к ней в конце мая подало курское ООО «Стройкомфорт ИБ» (собственники — Нина Бирюкова, Лариса Глушкова и Татьяна Пестрецова). В нем подрядчик соцобъектов в регионе требовал взыскать в его пользу 1,35 млрд руб. Согласно документам дела, впоследствии сумма была скорректирована до 135,7 млн руб. Арбитраж отказался рассматривать заявление из-за неуплаты госпошлины и не стал предоставлять компании соответствующую отсрочку. Новый иск общество пока не подавало.

Алина Морозова